Kipchoge améliore son propre record du monde au marathon de Berlin

Ciarán Fahey, The Associated Press

Ciarán Fahey, The Associated Press

BERLIN — Le double champion olympique Eliud Kipchoge a amélioré son propre record du monde au marathon de Berlin.

La vedette kényane a enregistré un temps de deux heures, une minute et neuf secondes pour retrancher 30 secondes sur sa précédente meilleure marque de 2h01:39, établie sur le même parcours en 2018.

«Mes jambes et mon corps se sentent encore jeunes, a déclaré Kipchoge, âgé de 37 ans. Mais la chose la plus importante est mon état esprit, et cela me donne aussi une sensation de fraîcheur et de jeunesse. Je suis tellement heureux de battre le record du monde.»

L’Éthiopienne Tigist Assefa a causé la surprise en remportant la course féminine avec un record du parcours de 2h15:37 — 18 minutes plus rapide qu’elle n’avait jamais couru auparavant. C’est le troisième temps le plus rapide de tous les temps.

«Je n’avais pas peur de mes rivales, même si elles ont réalisé des temps plus rapides que moi», a déclaré Assefa, âgée de 26 ans.

La Kényane Rosemary Wanjiru a terminé deuxième à ses débuts en 2h18:00 — le deuxième chrono le plus rapide pour des débuts jamais réalisé — juste devant l’Éthiopienne Tigist Abayechew en 2h18:03.

Le temps combiné de Kipchoge et Assefa de 4h16:46 a confirmé que le marathon de Berlin était le plus rapide de tous les temps. Le record masculin a maintenant été établi huit fois de suite à Berlin, favorisé par les coureurs pour son parcours plat.

C’est la quatrième victoire de Kipchoge dans la ville, égalant le record établi par Haile Gebrselassie. Le grand éthiopien — comme Kipchoge maintenant — a également établi deux records du monde (en 2007 et 2008) à Berlin.

Les conditions dans la capitale allemande étaient idéales pour les courses rapides— fraîches, autour de 11 degrés Celsius après une nuit d’averses, sans plus de précipitations et sans vent. Quelque 45 527 coureurs de 157 nations étaient inscrits pour participer au premier marathon de Berlin sans restrictions depuis le début de la pandémie de coronavirus.