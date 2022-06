Kim Pegula, copropriétaire des Sabres et des Bills de Buffalo, a des ennuis de santé

John Wawrow, The Associated Press

John Wawrow, The Associated Press

ORCHARD PARK, N.Y. — Kim Pegula, la copropriétaire des Sabres et des Bills de Buffalo, reçoit des soins médicaux pour ce que sa famille a décrit mardi comme étant «des problèmes de santé inattendus».

Dans un communiqué, la famille Pegula s’est dit reconnaissante des progrès qu’a réalisés Mme Pegula au cours des derniers jours, ajoutant qu’elle comptait «sur une équipe exceptionnelle d’experts médicaux à ses côtés».

Toutefois, le communiqué ne précise pas la nature des problèmes médicaux et demande de respecter le besoin de confidentialité de la famille. On ne sait pas non plus où elle est soignée, car les Pegula ont des résidences à Buffalo et dans le sud de la Floride.

La famille a également demandé aux gens de garder Kim et la famille Pegula dans leurs prières.

Mme Pegula, qui a célébré son 53e anniversaire de naissance la semaine dernière, est la seconde épouse de Terry Pegula, qui a transformé sa fortune en gaz naturel en un empire sportif à Buffalo.

Les Pegula ont d’abord acheté les Sabres en février 2011, un an après que Terry Pegula eut vendu ses droits de forage de gaz naturel à Royal Dutch Shell pour 4,7 milliards de dollars. Les Pegula ont ensuite acheté les Bills à la succession du propriétaire et fondateur Ralph Wilson en 2014 pour une somme record, à l’époque, de 1,4 milliard de dollars.

Kim Pegula est la présidente des deux équipes et elle siège sur divers comités au sein de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue nationale de football.