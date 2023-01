Killorn et Hagel aident le Lightning à vaincre les Blackhawks 4-1

Jay Cohen, The Associated Press

CHICAGO — Alex Killorn a brisé l’égalité en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Blackhawks de Chicago 4-1, mardi soir.

Brandon Hagel a ajouté un but et une aide pour le Lightning, qui a signé une quatrième victoire de suite et une 11e à ses 14 dernières parties.

Pat Maroon et Nicholas Paul ont également noirci la feuille de pointage pour le Lightning alors que Brian Elliott a réalisé 25 arrêts.

Killorn a été stoppé par Alex Stalock lors de son premier essai, mais il a envoyé le retour au fond du filet. Il s’agissait de son 12e filet de la campagne.

Hagel a profité d’un avantage numérique pour marquer son 15e but de la saison. Il s’agissait de son premier match au United Center de Chicago depuis qu’il a été échangé au Lightning, en mars.

Seth Jones a été l’unique buteur des Blackhawks, qui ont perdu un cinquième match consécutif. Ils présentent une fiche de 2-20-1 à leurs 23 dernières sorties.

Stalock a terminé sa soirée de travail avec 25 arrêts.