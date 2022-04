Khari Jones et Danny Maciocia abordent avec enthousiasme la prochaine saison

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal devraient connaître une meilleure saison qu’en 2021. C’est du moins l’opinion de l’entraîneur-chef Khari Jones et du directeur général Danny Maciocia, qui abordent la prochaine campagne avec enthousiasme et optimisme.

Jones est particulièrement heureux que son d.g. ait été en mesure de garder intacte la combinaison de son quart partant Vernon Adams fils et des receveurs Eugene Lewis et Jake Wieneke, qui ont terminé aux troisième et cinquième rangs du circuit canadien avec 964 et 898 verges de gains sur réceptions en 2021.

«C’est immense d’avoir Vernon, Jake et Geno de retour, a admis Jones. Je ne crois pas que les gens réalisent à quel point c’est important d’avoir ce lien entre le quart et ses receveurs. De savoir où ils seront sur le terrain, comment ils bougeront. Cette chimie est importante. C’est super que Danny ait pu garder ce noyau intact, afin qu’ils grandissent ensemble. La prochaine étape sera de les défier afin qu’ils deviennent encore meilleurs.»

Sérieusement blessé à une épaule, Adams devrait être en mesure de commencer la saison en même temps que tout le monde.

«En date d’aujourd’hui, tout nous laisse croire qu’il aura le feu vert pour entreprendre le camp sans restriction, a indiqué Maciocia. Cela dit, tous nos joueurs subiront des tests médicaux à leur arrivée. Il a lancé plusieurs ballons et il se sent bien. Mais nous allons nous asseoir avec notre équipe médicale afin d’avoir une mise à jour complète.»

Les attentes étaient élevées l’an dernier envers le club de football montréalais, qui n’a malheureusement pu faire mieux qu’une fiche de 7-7 au cours de cette saison écourtée, qui s’est terminée par une exclusion au premier tour éliminatoire, contre les Tiger-Cats d’Hamilton. Maciocia croit plutôt qu’en raison de la blessure subie par Adams et du nombre de quarts utilisés, les Alouettes s’en sont bien sortis.

«Nous avons pu jouer pour ,500 malgré tous les quarts utilisés. Avec le retour de Vernon, Trevor (Harris) et notre profondeur, nous voyons cette position comme l’une de nos forces», a dit le Montréalais d’origine.

«Le temps le dira, mais je me sens très bien avec notre équipe, a pour sa part évoqué Jones. J’ai confiance en nos gars qui reviennent à l’attaque. Je suis heureux des nouveaux venus en défense. J’aime notre équipe d’entraîneurs. Nous verrons ce qui arrivera, mais j’ai extrêmement confiance en cette équipe. Il y a eu du bon et du mauvais en 2021, mais nous avons appris de tout cela. (…) J’ai bien hâte de montrer ce qu’on peut faire.»

«L’an dernier, nous voulions améliorer notre ligne défensive: nous avons réussi 49 sacs en 14 matchs (un sommet dans la LCF), a renchéri Maciocia. On pense qu’on s’est encore amélioré sur ce front. Notre tertiaire sera en mesure de courir avec n’importe qui. En attaque, nos fabricants de jeux sont de retour. Je suis enchanté des changements apportés à notre personnel d’entraîneurs. Je pense que tout ça va nous aider à gagner plus de matchs, et peut-être même terminer au sommet de notre division.»

Ce titre d’association risque cependant de représenter tout un défi. Les Tiger-Cats affichent une belle constance depuis quelques saisons, tandis que les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir d’Ottawa ont apporté plusieurs changements à leur formation. Plus que jamais, la course dans l’Est promet d’être serrée.

«Personne ne sera facilement écarté dans notre section, a corroboré Maciocia. Ce sera très intense chaque semaine. C’est une bonne chose, pour les clubs et la ligue. Je ne pense pas que le croisement (d’un club de l’Ouest en vue des éliminatoires) alimentera les discussions cette saison. Je crois que l’Est n’a pas été aussi compétitive depuis plusieurs années. Les partisans en seront les grands gagnants.»

«Les équipes s’améliorent et c’est ce qu’on veut, a ajouté Jones. Ce sera difficile chaque semaine, et nous serons prêts pour ça.»