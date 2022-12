Kevin Lankinen réalise 48 arrêts et les Predators défont les Islanders 4-1

Allan Kreda, The Associated Press

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Kevin Lankinen a repoussé 48 rondelles, un sommet en carrière, et les Predators de Nashville ont défait les Islanders de New York 4-1, vendredi soir.

Filip Forsberg et Roman Josi ont fait bouger les cordages alors que Matt Duchene et Mikael Granlund ont tous deux ajouté un but dans un filet désert pour les Predators, qui ont gagné pour une septième fois à leurs neuf derniers matchs.

Les Predators ont signé un neuvième gain d’affilée face aux Islanders, la plus longue séquence active de victoires contre un adversaire. La troupe de Nashville présente un dossier de 11-1-1 lors des 13 derniers duels contre les Islanders.

Mathew Barzal a répliqué pour les New-Yorkais, privant Lankinen d’un jeu blanc à mi-chemin en troisième période. Ilya Sorokin a stoppé 19 tirs.

Josi a obtenu 10 points à ses sept derniers matchs contre les Islanders. Le défenseur suisse n’est qu’à quatre points d’égaler David Legwand pour le plus grand nombre de points dans l’histoire des Predators (566).