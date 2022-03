Kevin Hayes mène les Flyers à une première victoire sans Giroux

Aaron Bracy, The Associated Press

PHILADELPHIE — Les Flyers de Philadelphie ont entrepris la nouvelle ère de l’après-Claude Giroux avec une victoire. Dimanche, ils ont défait les Islanders de New York au compte de 2-1.

Kevin Hayes a marqué les deux buts de Flyers qui jouaient un premier match depuis la transaction qui a envoyé leur capitaine de la dernière décennie aux Panthers de la Floride.

Joel Farabee et Travis Konecny ont récolté deux aides chacun. Avant le match, l’entraîneur-chef par intérim Mike Yeo avait discuté avec Farabee et Konecny en leur faisant part de l’opportunité qui s’offre à eux de jouer un rôle plus important après le départ de Giroux.

Les deux joueurs ont bien répondu à l’appel.

«Ils ne sont plus derrière maintenant, ils sont des leaders», a résumé Yeo.

Casey Cizikas a marqué le seul but des Islanders.

«On n’a pas exécuté ce qu’on devait faire, a analysé l’entraîneur-chef des visiteurs Barry Trotz. On n’était pas vraiment intense. On n’avait tout simplement pas assez d’énergie.»

Dans la transaction qui a envoyé Giroux aux Panthers, les Flyers ont notamment obtenu Owen Tippett.

Ce dernier était de l’alignement contre les Islanders, dimanche, et a obtenu quelques bonnes chances de marquer. Il a entre autres frappé le poteau sur un tir des poignets de l’enclave en deuxième période.

«Il a l’air d’un joueur de hockey à mes yeux, a souligné Yeo. C’est un excellent début pour lui.»

Choisi 10e au total lors du repêchage de 2017, Tippett a obtenu six buts et huit aides en 42 matchs cette saison en Floride.

«Owen est un jeune joueur très talentueux», a affirmé le directeur général des Flyers Chuck Fletcher. Le jeune homme ne cherche qu’à profiter d’un nouveau départ et d’une nouvelle opportunité.

«Sauter directement dans l’action, ça fait du bien», a déclaré Tippett.