Kevin Gausman n’accorde qu’un seul coup sûr dans une victoire de 3-1 des Blue Jays

Mark Didtler, The Associated Press

Mark Didtler, The Associated Press

ST. PETERSBURG, Fla. — Kevin Gausman n’a alloué qu’un seul coup sûr en huit manches de travail et les Blue Jays de Toronto ont amorcé leur voyage de neuf matchs à l’étranger en défaisant les Rays de Tampa Bay 3-1, mardi soir.

Les Blue Jays ont gagné 11 de leurs 13 dernières sorties et ils ont accentué à quatre matchs leur avance sur les Rays pour le premier rang des équipes repêchées de l’Américaine.

Jordan Romano s’est occupé de la neuvième manche et il a enregistré un 25e sauvetage cette saison, un sommet dans l’Américaine, même s’il a accordé un circuit à Taylor Walls.

Les Torontois ont été occupés à la date limite des échanges. Ils ont acquis le joueur d’utilité Whit Merrifield ainsi que les releveurs Anthony Bass et Zach Pop.

«Je pense que je me sens bien, a indiqué le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. Nous sommes emballés. Nous avons confiance en notre équipe. Nous avons une très bonne formation avec les joueurs qui sont là actuellement et nous venons de la rendre meilleure.»

Gausman (8-8) a donné un but sur balles à Randy Arozarena en première manche, il a atteint Isaac Paredes après un retrait et il a ensuite retiré 14 frappeurs consécutifs avant que Walls cogne un double en début de sixième. Le droitier a passé 10 adversaires dans la mitaine.

«Il plaçait sa balle rapide. Il était intouchable, a mentionné Schneider. Quand il place la balle où il le veut dans la zone des prises, il est très difficile à frapper. Il a été tout simplement dominant ce soir.»

Gausman présentait une moyenne de points mérités de 5,74 (10 points mérités en 15 manches et deux tiers) lors de ses trois derniers départs.

«Sur le plan de ma motion, je sentais que j’avais du rythme, a déclaré Gausman. Je pense simplement que j’avais une bonne confrontation contre plusieurs de mes adversaires. Nous n’avons pas commis d’erreurs.»

Les visiteurs ont pris les devants en première manche quand Vladimir Guerrero fils a claqué un double et il est venu marquer à la suite d’un simple de Bo Bichette aux dépens de Drew Rasmussen (6-4). Guerrero a porté à 13 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr.

Danny Jansen a frappé un simple de deux points après deux retraits en neuvième manche pour accentuer l’avance à 3-0.

Rasmussen a concédé un point et six coups sûrs en six manches au monticule pour les Rays, qui présentent un dossier de 3-8 depuis le retour de la pause du match des étoiles.

«C’est un match au cours duquel tu pourrais obtenir 15 coups sûrs lors d’une soirée et le lendemain, tu n’en as aucun», a observé Walls.

Le voltigeur de centre Jose Siri, acquis des Astros de Houston lundi, n’a obtenu aucun coup sûr en trois présences au marbre à ses débuts avec la troupe de Tampa. Il a toutefois réussi un bel attrapé en troisième manche.