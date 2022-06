Kevin Gausman éprouve des difficultés et les Orioles écrasent les Blue Jays 10-2

TORONTO — Le partant Kevin Gausman était emballé d’avoir l’occasion de jouer contre les Orioles pour une première fois depuis 2018, quand la formation de Baltimore l’a échangé.

La longue attente ne s’est pas déroulée comme prévu.

Gausman n’a pas réussi à dépasser la troisième manche et les Orioles l’ont malmené pour écraser les Blue Jays de Toronto 10-2, jeudi après-midi.

«Évidemment, c’était une journée difficile sur le terrain, a mentionné Gausman. J’ai tenté d’apporter des ajustements, mais je n’ai pas été capable. Mon contrôle n’était simplement pas là.»

Gausman (5-6) n’a été d’office que pendant deux manches et un tiers, soit son départ le plus court de la saison, et les Orioles ont inscrit six points en troisième manche pour dominer leurs adversaires au Rogers Centre.

«J’étais très heureux de la pression que nous leur avons mise et nous avons forcé Gausman à attaquer la zone des prises, a indiqué le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Nous l’avons malmené rapidement. C’était très bien.»

Cedric Mullins a réussi trois des 13 coups sûrs des Orioles (28-37), qui ont divisé les honneurs de cette série de quatre parties. Tyler Wells (4-4) a limité les Torontois pendant six manches au monticule.

Il s’agissait seulement de la sixième défaite des Blue Jays (37-26) en 21 matchs. Teoscar Hernandez a claqué son cinquième circuit de la saison pour l’équipe torontoise, qui a obtenu huit coups sûrs lors de cet affrontement.

Gausman, qui a été sélectionné au quatrième rang par les Orioles lors du repêchage de 2012, a passé environ six années avec l’équipe avant d’être échangé aux Braves d’Atlanta, en juillet 2018. Il s’est entendu à long terme avec les Blue Jays pendant la plus récente saison morte.

Gausman a dit que Baltimore avait une place spéciale dans son coeur et qu’il voulait offrir une bonne performance lors de son départ.

Plutôt, il n’a jamais été en mesure de trouver son rythme et il a accordé cinq points mérités, sept coups sûrs et un but sur balles.

«Pour être honnête, je voulais vraiment aller au monticule et les bousculer, a déclaré Gausman. D’éprouver des difficultés à mon premier départ contre mon ancienne équipe, c’est dommage.»

Les Orioles ont produit un premier point à la suite d’un simple de Mullins. Il s’est rendu au troisième coussin quand les Blue Jays n’ont pas converti un double jeu sur un roulant d’Adley Rutschman.

Après avoir retiré deux frappeurs sur des prises en deuxième manche, Gausman a éprouvé des difficultés en troisième. Une erreur de Santiago Epinal a mené à deux points non mérités et le sacrifice de Rougned Odor s’est retrouvé au coeur de quatre coups sûrs des Orioles, dont trois doubles.

«Il n’était pas en contrôle de tous ses lancers, a expliqué le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, concernant Gausman. Ils ont fait du bon travail pour laisser passer sa balle fronde et sa balle glissante. On dirait qu’ils attendaient la balle rapide et ils ont eu le dessus.»

Le releveur David Phelps a aussi alloué un simple d’un point aux Orioles, qui ont vu tous leurs frappeurs avoir une présence au marbre lors de la troisième manche.

Pendant ce temps, Wells a permis un point mérité, cinq coups sûrs et un but sur balles. Son seul réel accident de parcours est venu du bâton de Hernandez.

Les visiteurs ont ajouté deux points en septième manche aux dépens de Jeremy Beasley. Austin Hays a cogné une longue balle en solo face à Matt Gage.