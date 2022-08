Kevin Durant réitère qu’il veut être échangé par les Nets de Brooklyn – AP

Tim Reynolds, The Associated Press

Kevin Durant a de nouveau dit au propriétaire des Nets qu’il veut être échangé, réitérant une demande faite il y a près d’un mois et demi, a confirmé lundi soir une personne au courant de l’affaire.

Durant a aussi exprimé des doutes quant à l’entraîneur Steve Nash et au directeur général Sean Marks, a déclaré la personne.

Cette source a parlé à l’Associated Press de façon anonyme, car ni le joueur étoile ni le club n’ont confirmé les détails des discussions publiquement.

The Athletic a été le premier à rapporter les détails de la plus récente rencontre entre Durant et Joe Tsai.

«Notre équipe de direction et nos entraîneurs ont mon soutien, a écrit Tsai sur Twitter, lundi soir. Nous prendrons les décisions dans le meilleur intérêt des Nets de Brooklyn.»

La saga a commencé le 30 juin, lorsque Durant a déclaré aux Nets qu’il voulait un échange, alors que débutait la période d’autonomie dans la NBA.

Durant n’est pas un joueur autonome; il reste quatre ans et 198 M $ à son contrat avec les Nets, qui ont sans doute des exigences énormes envers toute offre.

Membre de 12 équipes d’étoiles, Durant a été quatre fois le champion pointeur de la ligue.

Le commissaire Adam Silver n’est pas friand des demandes d’échange rendues publiques.

«Les équipes offrent une sécurité et des garanties énormes aux joueurs et l’on s’attend, en retour, à ce qu’ils respectent leur part du contrat, a dit Silver, le mois dernier.

«Je sais qu’il y a toujours des conversations entre les joueurs, leurs agents et les clubs. Par contre, nous n’aimons pas les demandes d’échanges et nous n’aimons pas voir les choses se dérouler de cette façon.»

Durant a passé trois saisons avec Brooklyn, ne jouant pas durant la première, car il se remettait d’une blessure au tendon d’Achille. Il a récolté en moyenne 29,9 points la saison dernière, en 55 matches.