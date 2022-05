Kerber dispose de Juvan en finale à Strasbourg, obtient son 14e titre en carrière

The Associated Press

STRASBOURG, France — L’ex-no 1 mondiale Angelique Kerber est venue à bout de Kaja Juvan 7-6 (5), 6-7 (0), 7-6 (5) au bout d’un marathon de plus de trois heures, samedi, en finale de l’Omnium international de Strasbourg.

Il s’agissait du 14e titre de Kerber en carrière en simple, et de son premier sur la terre battue en plus de six ans.

Juvan, qui participait à sa première finale en carrière, avait surpris Kerber aux Internationaux de tennis de France en 2020. Elle s’est bien battue contre Kerber, à l’occasion de la plus longue finale jusqu’ici cette saison.

L’Allemande, détentrice de trois titres du Grand Chelem en carrière, s’était présentée à Strasbourg avec seulement deux victoires au compteur cette saison.

Kerber est la 21e tête de série à Roland-Garros, le seul tournoi majeur où elle n’a toujours pas triomphé jusqu’ici. Elle aura rendez-vous avec la Polonaise Magdalena Frech au premier tour lundi.

Juvan croisera le fer avec la qualifiée Oksana Selekhmeteva, la championne junior du tournoi de Roland-Garros l’an dernier.