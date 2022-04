Kei Kamara annonce qu’il met fin à sa carrière de joueur international

MONTRÉAL — Parce que «le temps est venu», Kei Kamara a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur international avec la Sierra Leone pour se concentrer à celle en club, avec le CF Montréal.

Kamara a d’abord annoncé la nouvelle dans un message publié sur Twitter jeudi matin.

«Il y a 15 ans, j’ai décidé de porter le Vert, Blanc et Bleu et te représenter sur la scène internationale. Je n’ai jamais su ce que cette aventure allait m’apporter, mais je te le dis, je le ferais de nouveau si j’en avais la chance.

«Aujourd’hui, j’accroche finalement mon chandail international pour me concentrer sur ma carrière en club. Dorénavant, lorsque ces pauses internationales vont arriver, je vais passer ces moments avec ma famille. Mais les matchs au stade Siaka Stevens vont toujours me manquer», a-t-il aussi écrit.

Un peu plus tard jeudi matin, il a rencontré quelques journalistes de Montréal avant de participer à l’entraînement de l’équipe en prévision du match de samedi à Philadelphie.

«C’est le temps», a rétorqué le Sierraléonais de 37 ans lorsqu’il s’est fait demander pourquoi il avait pris cette décision.

«Ç’a été un honneur de servir mon pays, d’offrir aux jeunes dans mon pays, ou à travers le monde, un modèle de qui s’inspirer. Et j’y ai vraiment pris plaisir. Et se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations après plus de 25 ans, en faire partie et célébrer ça avec ma famille. Je sentais que c’était le bon moment», a-t-il expliqué.

Kamara met fin à sa carrière internationale après avoir participé à 39 matchs et marqué un total de sept buts. Mais surtout, il a voulu changer la perception que les gens peuvent avoir de son pays.

«Pour avoir grandi aux États-Unis, ou pour avoir voyagé partout dans le monde, la plupart des gens ne connaissent la Sierra Leone que pour les désastres. Quand je jouais en Angleterre, je me souviens que lorsque j’ai réussi un but et que j’ai entendu que j’étais le premier Sierraléonais à avoir marqué, j’étais fier, mais ça m’a frappé de voir que des Sierraléonais n’avaient jamais eu la chance de jouer dans la Premier League d’Angleterre ou d’inscrire des buts», a-t-il aussi fait remarquer.

Par ailleurs, le destin a voulu que Kamara joue son premier match international avec la Sierra Leone contre la Guinée équatoriale, en juin 2008, et son dernier, également contre la Guinée équatoriale, en janvier 2022.

Pour Kamara, il s’agissait d’un message qui signifiait qu’il était arrivé au bout de cette route.