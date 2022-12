Karlsson et Meier se démarquent dans un gain contre les Ducks

The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Erik Karlsson et Nico Sturm ont marqué à huit secondes d’intervalle en deuxième période, Eetu Makiniemi a remporté son premier match dans la LNH avec 23 arrêts et les Sharks de San Jose ont signé une victoire de 6-1 aux dépens des Ducks d’Anaheim, vendredi.

Timo Meier et Karlsson ont chacun récolté un but et une aide pour les Sharks, qui ont mis fin à une série de quatre défaites.

Après que Makiniemi eut fait ses débuts dans la LNH en remplacement de Kaapo Kahkonen mercredi, le gardien finlandais de 23 ans a profité d’une autre occasion de jouer pendant l’absence de James Reimer. Il a stoppé 23 tirs.

Scott Harrington, Nick Bonin et Steven Lorentz ont aussi touché la cible pour les Sharks.

Trevor Zegras a marqué pour les Ducks alors que John Gibson a arrêté 15 tirs avant de quitter prématurément pour les Ducks, qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs.

Anthony Stolarz a défendu le filet des Ducks pour la troisième période après que Gibson eut accordé quatre buts.