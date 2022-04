Kaprizov et Fiala établissent des marques d’équipe dans une victoire du Wild

Mike Cook, The Associated Press

SAINT PAUL, Minn. — Kirill Kaprizov et Kevin Fiala ont établi des records d’équipe dans une victoire facile de 6-3 du Wild du Minnesota aux dépens du Kraken de Seattle, vendredi soir.

Grâce à sa récolte d’un but et trois assistances, Kaprizov est devenu le premier joueur de l’histoire du Wild à atteindre le plateau des 100 points en une saison.

Fiala a quant à lui participé à cinq buts des siens, une première dans l’histoire de la formation du Minnesota.

Joel Eriksson Ek a obtenu deux buts et une mention d’aide alors que Mats Zuccarello, Ryan Hartman et Nicolas Deslauriers ont aussi fait bouger les cordages à une reprise pour le Wild, qui a aussi établi un sommet pour les victoires (50) et les points (107) en une saison.

Marc-André Fleury a surmonté une gaffe en début de match et il a stoppé 25 lancers. Il présente un dossier de 7-1-0 depuis qu’il a été acquis des Blackhawks de Chicago à la date limite des échanges.

Matthew Beniers, Daniel Sprong et Yanni Gourde ont assuré la réplique pour le Kraken, qui a vu sa série de trois victoires prendre fin. Philipp Grubauer a repoussé 29 rondelles.

Beniers est devenu le premier joueur recrue de la LNH à amorcer sa carrière avec au moins un point dans cinq matchs de suite depuis le défenseur des Devils du New Jersey Ty Smith, du 14 au 24 janvier 2021.