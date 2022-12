Kapanen marque trois buts et les Penguins écrasent les Blues 6-2

Dan Scifo, The Associated Press

PITTSBURGH — Kasperi Kapanen a réussi un deuxième tour du chapeau en carrière et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Blues de St. Louis 6-2, samedi.

Bryan Rust a accumulé un but et trois aides, Jason Zucker a amassé un but et deux aides, tandis que Sidney Crosby a aussi touché la cible. Evgeni Malkin a été crédité de trois mentions d’aide.

Tristan Jarry a repoussé 26 tirs devant le filet des Penguins, qui ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs.

Pavel Buchnevich et Vladimir Tarasenko ont marqué pour les Blues, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Jordan Binnington a accordé quatre buts sur 17 tirs avant d’être chassé de son filet durant la première minute de la deuxième période. Thomas Greiss a stoppé 19 lancers en relève.

Les Blues étaient privés de l’attaquant Jordan Kyrou en raison d’un virus. Il domine l’équipe avec neuf buts cette saison.