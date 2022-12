Justin Verlander accepte un contrat de 2 ans des Mets de New York

Jay Cohen, The Associated Press

SAN DIEGO — Justin Verlander a accepté un contrat de deux ans et 86,7 millions $ US des Mets de New York.

Le vainqueur du trophée Cy-Young est ainsi réuni à Max Scherzer et procure aux Mets un remplaçant digne de ce nom pour Jacob deGrom.

Le contrat à une valeur de 43,333,333 $ par saison et inclut une clause d’option à la discrétion de Verlander pour 2025 d’une valeur de 35 millions $, selon une source au fait des négociations contactée par l’Associated Press. Cette source a requis l’anonymat puisqu’aucune annonce n’avait été faite.

Verlander quitte les champions de la Série mondiale, les Astros de Houston, pour remplacer deGrom, qui a quitté New York après neuf saisons. Il a accepté un contrat de cinq ans des Rangers du Texas la semaine dernière.

Il retrouve également Scherzer, son coéquipier chez les Tigers de Detroit de 2010 à 2014.

Sa carrière était remise en question après qu’il eut dû subir une reconstruction ligamentaire du coude en janvier 2020. Mais son retour impressionnant lui a permis de devenir le 11e lanceur seulement à remporter un troisième Cy-Young.

Âgé de 39 ans, Verlander a compilé une fiche de 18-4 et mené les Majeures avec ye moyenne de points mérités de 1,75 en 28 départs pour les Astros. Le droitier a aussi remporté un premier match en Série mondiale, quand les Astros ont vaincu les Phillies en six rencontres.

Verlander avait décliné l’option des Astros, qui lui aurait rapporté 25 millions $ en 2023.

Celui qui a participé à neuf match des étoiles a percé la formation des Tigers pour la première fois en 2005. Il y est demeuré jusqu’à ce qu’il soit transigé aux Astros en août 2017. Il a remporté son premier Cy-Young en 2011, en plus du titre de joueur par excellence de l’Américaine, avec une fiche de 24-5 et une m.p.m. de 2,40 en 34 départs. Il a répété l’exploit en 2019 (21-6, 2,58).

En carrière, il a remporté 244 victoires contre 133 revers avec une moyenne de 3,24 et 3198 retraits sur des prises en 17 saisons.