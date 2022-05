Justin Thomas se sauve in extremis avec le Championnat de la PGA

Doug Ferguson, The Associated Press

TULSA, Okla. — Justin Thomas se souvient à peine de sa conquête de son premier Championnat de la PGA il y a cinq ans, sauf pour les spectateurs qui scandaient ses initiales et son coup de fer-7 au 17e trou qui lui a permis de confirmer sa victoire.

Les victoires sont difficiles à obtenir pour quiconque — Thomas n’avait pas triomphé depuis 14 mois —, donc alors qu’il gravissait la colline vers le 18e vert dans le cadre d’une prolongation de trois trous, il s’est assuré de vivre dans le moment présent, tout juste devant le chalet rose du club Southern Hills.

«Je savais que ce n’était pas terminé, mais je me suis levé la tête et j’ai voulu vivre le moment, parce que tu ne sais jamais si une autre occasion se présentera, a dit Thomas. Et c’est une sensation tellement ‘cool’, tellement incroyable, que tu veux simplement en profiter pleinement.»

Considérant la façon dont il s’est retrouvé dans la course au titre d’un autre Championnat de la PGA, il y a peu de chances pour qu’il l’oublie de sitôt.

Thomas accusait sept coups de retard à l’aube de la ronde finale. Il a raté son coup de départ au sixième trou, une normale-3, qui aurait pu — et qui aurait dû — l’expulser de la course au titre. Il a cependant réussi un coup roulé de 65 pieds tôt sur le neuf de retour pour lui permettre de maintenir ses chances de l’emporter.

Puis, alors que le tournoi était plus que terne — pas de golfeur étoile en tête de lice, pas de coup de théâtre sur le terrain, pas de polo rouge à la suite de l’abandon de Tiger Woods —, tout s’est soudainement précipité.

On se souviendra de Thomas pour son fameux coup de bois-3 au 17e trou, long de 301 verges, au deuxième des trois trous de prolongation contre Will Zalatoris. Son coup était si parfait que même la vrille qu’il a faite avec la tige du bâton en le laissant retomber vers le sol, pendant que sa balle franchissait un obstacle d’eau et aboutissait à 35 pieds du fanion, semblait l’assurer de l’oiselet qui allait suivre pour lui procurer les commandes pour la première fois de la journée.

Le coup raté? Parfois, les joueurs sont affectés par ça. Mais pas ce coup de fer-5.

«Je l’ai carrément raté», a-t-il reconnu en rigolant.

Thomas, qui est âgé de 29 ans, compte maintenant 15 victoires et deux titres majeurs en carrière. Depuis 60 ans, les seuls joueurs à avoir obtenu autant de succès avant l’âge de 30 ans furent Jack Nicklaus, Lee Trevino, Tom Watson, Johnny Miller, Rory McIlroy et Woods.

Thomas a d’ailleurs été plus émotif à Southern Hills que lors de sa victoire à Quail Hollow en 2017. D’abord parce qu’il s’agissait de son premier titre majeur en cinq ans, puis parce que son dernier triomphe remontait à plus d’un an.

«C’est facile de se laisser envahir par le doute, de se dire: ‘O.K., que va-t-il se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va se passer?»

C’est sans doute une bonne chose qu’il n’ait pas demandé comment ça allait se passer. Même après la conclusion du tournoi, c’était difficile à expliquer. Et même s’il n’avait pas pris le temps de profiter du moment au 18e vert, ç’aurait été difficile à oublier.