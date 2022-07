Jungels gagne une première étape; Pogacar mène toujours le tour

The Associated Press

CHÂTEL LES PORTES DU SOLEIL, France — Bob Jungels a filé vers une première victoire d’étape au Tour de France grâce à une échappée en solo dans les Alpes, tandis que le double champion en titre Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de meneur du tour après la neuvième étape.

Jungels, d’AG2R Citroën, s’est détaché avec presque 65 kilomètres à faire à l’étape montagneuse de 193 kilomètres entre l’Aigle, en Suisse, au centre alpin de Châtel les Portes du Soleil.

Le cycliste luxembourgeois a eu le temps de se redresser et étirer les bras avant de lever le poing en franchissant la ligne d’arrivée 22 secondes avant Jonathan Castroviejo et 26 secondes avant Carlos Verona.

Au cours de la dernière année, Jungels a été ennuyé par des problèmes au dos et à la tête. Il avait raté le Tour de France et les Jeux olympiques en 2021 à la suite d’une opération.

«C’est très spécial présentement. Après quelques années difficiles, une année très difficile l’an dernier, de gagner comme ça, c’est mon style de course. C’est mon style de victoire.»

Pogacar et Jonas Vingegaard ont sprinté jusqu’à la ligne d’arrivée pour gagner trois secondes sur leurs rivaux au classement général. Le Slovène possède toujours 39 secondes d’avance sur Vingegaard, mais a creusé l’écart à 1:17 sur le vainqueur en 2018 Geraint Thomas.

«L’équipe est très, très forte et chacun des membres continue de s’améliorer, a dit Pogacar, de l’équipe UAE Team Emirates. Aujourd’hui et lors des derniers jours, nous avons démontré que nous pouvons contrôler une course. Je suis très heureux et fier.»

Jungels, Castroviejo et Verona avaient fait partie d’une échappée tôt après le premier de quatre cols au programme dans la journée.

Jungels a lancé son attaque décisive près du sommet de l’avant-dernière montée, le Col des Mosses. Simon Geschke a tenté de s’attacher à lui, mais Jungels l’a largué lors de la descente.

Possédant une avance de près de deux minutes sur le groupe à sa pourchasse et de plus de trois minutes sur le peloton avant la dernière montée, le Pas de Morgins, Jungels a eu tout juste assez d’énergie pour s’imposer.

Le Québécois Hugo Houle a pris le 38e rang, à 7:37 du vainqueur. Ses compatriotes Antoine Duchesne, Michael Woods et Guillaume Boivin ont suivi respectivement aux 95e, 131e et 158e rangs.

Au classement cumulatif, Houle est 33e à 22:44 de Pogacar, tandis que Woods, Duchesne et Boivin occupent les 49e, 127e et 148e places, respectivement.

Lundi, les cyclistes profiteront d’une journée de congé. Mardi, la 10e étape sera marquée par la montée de quatre cols lors du parcours de 148,1 kilomètres reliant Morzine Les Portes Du Soleil à Megève.

Le Tour de France prendra fin le 24 juillet à Paris.