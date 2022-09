Judge reste à 60 circuits dans un gain des Yankees contre les Red Sox

The Associated Press

NEW YORK — Aaron Judge était le prochain frappeur à se présenter à la plaque pour les Yankees de New York avant que leur duel contre les Red Sox de Boston ne soit stoppé après six manches.

Les Yankees ont donc signé une victoire de 2-0 dimanche, même si les équipes n’ont pas atteint la neuvième manche.

Les meneurs de la section Est de l’Américaine ont balayé leur série contre leurs rivaux historique.

Une 61e longue balle aurait permis à Judge d’égaler le record de Roger Maris, dans la Ligue américaine.

Alors que le duel faisait salle comble devant 46 707 partisans, plusieurs sont restés pour connaître le verdict et, surtout, ne pas rater la présence de Judge au bâton. Plusieurs spectateurs ont hué la décision des officiels de mettre pause au match à 21h15 quelques instants avant que l’orage atteigne le stade.

En trois présences au bâton, Judge a frappé un double, a obtenu un but sur balles et a vu une claque dans le champ centre être captée.

Il s’agissait de la dernière chance de Judge d’égaler Maris avant une série à l’étranger. Le club new-yorkais se dirigera à Toronto pour affronter les Blue Jays lundi. Ils reviendront à New York pour trois derniers matchs à la maison contre les Orioles de Baltimore du 30 septembre au 2 octobre.

Depuis avoir frappé son 60e circuit mardi contre les Pirates de Pittsburgh, le plus près que Judge est passé d’égaler le record de Maris — établi en 1961—, a été avec une frappe de 404 verges dans le champ droit jeudi.

Quelques instants avant l’arrêt du jeu, Rob Refsnyder, un voltigeur des Red Sox, n’a pas été en mesure de capter une chandelle qui se cachait parmi les gouttes de pluie. L’erreur a permis à Aaron Hicks, posté au premier but, de marquer et de doubler l’avance des siens.

Le lanceur partant des Red Sox, Brayan Bello, a ensuite retiré Oswald Peraza sur des prises, mettant fin à la sixième manche alors que Judge se préparait à s’élancer.