Judge demeure à 60 circuits malgré un gain de 5-4 des Yankees

Mike Fitzpatrick, The Associated Press

NEW YORK — Aaron Judge n’a pas été mesure de frapper la longue balle dans un troisième match de suite, le laissant à un circuit du record de l’Américaine détenu par Roger Maris, et les Yankees de New York ont pris la mesure des Red Sox de Boston 5-4, vendredi soir.

Jose Trevino a frappé un simple qui a permis de rompre l’égalité en huitième manche et les meneurs de la section Est de l’Américaine se sont approchés à cinq victoires du titre de la section.

Malgré la présence de nouveau de quatre des enfants de Maris au stade, Judge a frappé un simple en quatre présences au bâton. Il a été retiré deux fois sur des prises et a vu une chandelle dans le champ gauche être captée.

Il reste deux rencontres au cogneur pour égaler la marque de Maris au domicile des Yankees. Après les duels de samedi et dimanche contre les Red Sox, le club new-yorkais se dirigera à Toronto pour affronter les Blue Jays. Ils reviendront à New York pour trois derniers matchs à la maison contre les Orioles de Baltimore du 30 septembre au 2 octobre.

Depuis avoir frappé son 60e circuit mardi contre les Pirates de Pittsburgh, le plus près que Judge est passé d’égaler le record de Maris — établi en 1961—, est avec une frappe de 404 verges dans le champ droit jeudi.

Au lendemain de leur confirmation d’une place en séries éliminatoires pour une sixième année consécutive, les Yankees ont connu une soirée haute en émotions. Le lanceur Gerrit Cole et le gérant Aaron Boone ont été éjectés en sixième manche à la suite d’un argument avec l’officiel au marbre.

Le frappeur d’urgence Harrison Bader a obtenu un but sur balles en huitième et a ensuite été crédité d’avoir volé le troisième but après un lancer errant de Matt Strahm (3-4).

Trevino a frappé son simple lors du lancer suivant.

Jonathan Loáisiga (2-3) a obtenu la victoire.