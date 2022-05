Joshua Roy récolte deux points et le Phoenix élimine l’Armada en trois matchs

BOISBRIAND, Qc — L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a récolté un but et une mention d’aide pour guider le Phoenix de Sherbrooke vers une victoire de 7-5 aux dépens de l’Armada de Blainville-Boisbriand, jeudi soir.

Sous les yeux de Francis Bouillon, l’entraîneur du développement des joueurs du Tricolore, Roy a inscrit le but qui a donné les devants 4-3 au Phoenix et qui a amorcé une poussée de trois buts au troisième engagement.

Roy et son compagnon de trio Xavier Parent, qui a mis la table pour deux réussites de son équipe, occupent le premier rang des meilleurs pointeurs des séries, avec 16 points.

Julien Anctil a inscrit son huitième but, un sommet dans la LHJMQ depuis le début des séries, pour le Phoenix, qui accède au carré d’as pour la première fois de son histoire.

La troupe de Sherbrooke a également vu Justin Gill, à deux occasions, Jean-Raphaël Roy, Stéphane Huard fils et Anthony Munroe-Boucher faire scintiller la lumière rouge.

Jakob Robillard a permis cinq buts en 27 lancers pour le Phoenix, mais son attaque a réussi à lui donner un autre coussin de trois buts lors de la troisième période.

Alexis Gendron a enregistré un tour du chapeau et il a ajouté une assistance pour l’Armada. Antoine Roy et Zachary Cardinal ont complété la marque.

Charles-Édward Gravel a stoppé 32 des 38 rondelles dirigées vers lui.

Islanders 3 – Titan 1 (Charlottetown gagne 3-0)

Brett Budgell a amassé deux buts et les Islanders de Charlottetown ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 3-1 pour accéder au carré d’as de la LHJMQ.

Budgell a touché la cible dans un troisième match de suite et il a obtenu au moins un point lors des six parties éliminatoires de son équipe. Il a inscrit son premier but lors d’une échappée, grâce à une belle feinte du revers, et il a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Patrick Guay a fait mouche à une reprise pour les Islanders, qui ont obtenu leur billet pour le carré d’as pour une deuxième saison consécutive.

Jérémie Biakabutuka a participé aux deux buts de Budgell alors que Francesco Lapenna a repoussé 35 rondelles devant la cage de la formation de Charlottetown.

Cole Huckins a été l’auteur de l’unique but du Titan. Jan Bednar a alloué deux buts en 34 lancers.

Olympiques 0 – Cataractes 1 (Shawinigan gagne 3-0)

Antoine Coulombe a été parfait devant 32 lancers et les Cataractes de Shawinigan ont blanchi les Olympiques de Gatineau 1-0.

Pierrick Dubé a ouvert le pointage dès la 66e seconde de jeu et le reste du match a été l’affaire de Coulombe, qui a enregistré un premier blanchissage en carrière en séries.

Les Cataractes ont atteint le carré d’as de la LHJMQ pour une première fois depuis 2016.

Rémi Poirier a bloqué 24 tirs pour les Olympiques.

Remparts 4 – Océanic 1 (Québec mène 2-1)

Nathan Gaucher a inscrit un but et une mention d’assistance et les Remparts de Québec ont eu raison de l’Océanic de Rimouski par la marque de 4-1.

Gaucher, un espoir de première ronde en vue du prochain repêchage de la LNH, a participé au but de James Malatesta avant de fermer les livres dans un filet désert.

Mikael Huchette et Zachary Bolduc, dans une cage déserte, ont aussi marqué pour les Remparts, qui se sont ressaisis après une contre-performance au deuxième affrontement. William Rousseau a réalisé 20 arrêts.

Xavier Cormier a répliqué pour l’Océanic, qui n’avait décoché que huit tirs après 40 minutes de jeu.