Josh Allen et Stefon Diggs font la paire dans un gain facile des Bills

John Wawrow, The Associated Press

ORCHARD PARK, N.Y. — Josh Allen a lancé quatre passes de touché, dont trois à Stefon Diggs, et les Bills de Buffalo ont écrasé les Titans du Tennessee 41-7, lundi soir.

Les Bills ont suivi leur victoire de 31-10 contre les Rams de Los Angeles, les champions en titre du Super Bowl, en dominant un adversaire qui a eu leur numéro au cours des deux dernières campagnes.

Toutefois, Allen ne se targue pas trop de ces deux victoires.

«Lorsque nous exécutons comme nous sommes censés le faire, le succès mène généralement au succès, a-t-il noté. Nous essayons simplement d’être la meilleure version de nous-mêmes.»

Pour Allen, il importait peu que les Bills se vengent contre un adversaire qui les avait battus au cours de chacune des deux dernières saisons.

«On se fout contre qui c’est. C’est une bonne équipe que nous avons affrontée, a-t-il dit. De réaliser une telle performance, c’était très bien.»

Le centre-arrière Reggie Gilliam et le secondeur Matt Milano, sur un retour d’interception de 43 verges, ont également réussi un touché pour la troupe de Buffalo, qui effectuait sa rentrée à domicile.

Allen a dépassé les 300 verges aériennes pour une 15e fois en carrière, complétant 26 de ses 38 passes pour des gains de 317 verges. Il n’a pas été utilisé au quatrième quart.

Diggs a capté 12 ballons pour un total de 148 verges. Il a dépassé le cap des 100 verges lors des deux premières parties de la saison, ce qui n’avait été accompli qu’une seule autre fois dans l’histoire des Bills, soit par le membre du Temple de la renommée du football Andre Reed.

Les Bills ont marqué au moins 30 points pour une deuxième fois, après l’avoir fait à neuf occasions l’an dernier. Leur défensive a limité les Titans à 182 verges d’attaque et 12 premiers essais tout en enregistrant deux sacs.

Les Titans, qui revenaient d’un revers de 21-20 aux mains des Giants de New York, présentent un dossier de 0-2 pour une première fois depuis 2012.

Les doubles champions en titre de la section Ouest de l’Association Américaine font face à plusieurs questions concernant une défensive qui a permis 313 verges par la passe, une semaine après avoir alloué 238 verges au sol.

Pendant ce temps, Derrick Henry et l’attaque des Titans ont continué à connaître des ratés. Henry n’a récolté que 25 verges en 13 courses, mais il a inscrit un majeur à la suite d’un plongeon sur une distance de deux verges.

«Nous nous sommes tout simplement fait botter le derrière», a lancé l’entraîneur-chef Mike Vrabel, qui a subi sa pire défaite en plus de quatre saisons à la barre des Titans. «Ils nous ont surclassés et ils nous ont battus tactiquement. […] Nous allons retourner au boulot et essayer de trouver une façon de gagner un match de football.»

Les blessures ont touché les deux formations, mais la plus sérieuse a impliqué le demi de coin des Bills Dane Jackson, qui s’est blessé au cou lors d’une collision avec un coéquipier. Il a été transporté à l’hôpital pour des évaluations plus approfondies et les Bills ont mentionné que Jackson était en mesure de bouger tous ses membres.

Les Bills, doubles champions en titre de la section Est de l’Américaine, ont continué à faire des étincelles lors de leur deuxième apparition consécutive à heure de grande écoute. Ils ont aussi effacé les frustrations du passé, dont celles d’une défaite de 42-16 subie aux mains des Titans en 2020.

Il y avait également des souvenirs d’un revers de 34-31 à Buffalo, quand les Bills ont laissé filer une avance de sept points au quatrième quart et quand ils ont vu Allen être stoppé à la porte des buts en quatrième essai lors des dernières secondes du match, la saison dernière.

Cette fois, les Bills ont marqué lors de leur première séquence à l’attaque et ils n’ont plus regardé derrière eux.