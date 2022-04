José Berríos s’attend à avoir l’estomac noué avant le match d’ouverture des Jays

TORONTO — José Berríos avoue qu’il ressentira une certaine nervosité lorsqu’il va s’échauffer avant le match d’ouverture à domicile des Blue Jays de Toronto.

Berríos sera le partant de la formation torontoise en lever de rideau de la saison au Rogers Center contre les Rangers du Texas, vendredi soir. Ce sera son premier match d’ouverture à Toronto depuis que les Twins du Minnesota l’ont échangé aux Blue Jays en juillet dernier.

S’adressant aux médias la veille du match d’ouverture, Berríos a révélé qu’il essayait de ne pas trop y penser pour l’instant alors qu’il fera ses débuts devant une foule à guichets fermés.

«Mais peut-être que ce sera comme quand j’ai fait mes débuts ou quand j’ai joué à la Classique mondiale de baseball, quelque chose comme ça, a confié Berríos. J’aurai ce sentiment comme quand tu as l’estomac noué, mais c’est la raison pour laquelle nous jouons.»

Les Blue Jays n’ont pas disputé un match d’ouverture à domicile depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19. L’équipe a plutôt joué à Dunedin, en Floride, et à Buffalo, dans l’État de New York, pendant toute l’année 2020 et la majeure partie de 2021. Lorsqu’ils ont été autorisés à jouer au Rogers Centre la saison dernière, c’était à capacité réduite dans le cadre des protocoles sanitaires de l’Ontario.

«Honnêtement, c’est pourquoi nous travaillons, vous savez? Nous voulons nous retrouver dans ce genre de situation, ce scénario, où nous avons cette grande foule qui nous encourage, a poursuivi Berríos. Cela nous motive à donner à 100% chaque jour.»

Berrios portera des crampons sur mesure pour son départ, vendredi. Les chaussures rouges, blanches et bleues voyantes portent les lettres VSD — les initiales des prénoms de ses enfants — sur la pointe de son pied droit. Il a également un logo Blue Jays sur les orteils de son pied gauche, la tour Skyline autour des talons, ainsi que son numéro de chandail.

«Je voulais que ce soit spécial pour une soirée spéciale, a expliqué Berríos alors que son fils Diego jouait sur le gazon du Rogers Center derrière lui.