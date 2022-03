Jordan Spence et Anze Kopitar mènent les Kings vers une victoire de 4-2

Greg Beacham, The Associated Press

Greg Beacham, The Associated Press

LOS ANGELES — Jordan Spence a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey et le capitaine Anze Kopitar a amassé un but et une aide pour mener les Kings de Los Angeles vers une victoire de 4-2 contre le Kraken de Seattle.

Gabriel Vilardi a inscrit son premier but en cinq mois et son coéquipier Sean Durzi a mis fin à une disette de 29 matchs pour les Kings qui ont signé une deuxième victoire cette saison contre la nouvelle formation de Seattle.

Cal Petersen a effectué 23 arrêts pour aider les Kings à renforcer leur emprise sur la deuxième place de la section Pacifique.

Daniel Sprong a marqué pour un deuxième match de suite depuis son arrivée avec le Kraken et Philipp Grubauer a stoppé 23 tirs. Morgan Geekie a ajouté un deuxième but pour les visiteurs dans les dernières secondes du match.

Spence a marqué en fin de deuxième période à son neuvième match dans la LNH quand son tir de loin s’est faufilé dans la circulation jusque dans le filet.

La foule a accordé une ovation à la recrue de 21 ans, née en Australie, élevée au Japon, et repêchée en quatrième ronde il y a trois ans.