Jojea Kwizera est impatient de jouer un premier match avec le CF Montréal

MONTRÉAL — Petite scène probablement inédite et assurément sympathique jeudi midi au Centre Nutrilait. Trois coéquipiers ont tenu à assister à la première mêlée de presse de Jojea Kwizera afin de voir comment allait se comporter le nouveau venu du CF Montréal devant les caméras, micros et magnétophones des journalistes montréalais.

«Ils veulent se moquer de moi!», a lancé Kwizera en parlant de ce coquin trio de spectateurs que composaient Zorhan Bassong, Tomas Giraldo et Rida Zouhir.

«Ils pensent que je vais faire un gâchis! Ce sont les gars avec qui je me tiens», a ensuite précisé Kwizera, en riant de bon coeur.

Ce premier test passé avec succès, Kwizera attend maintenant le prochain, le vrai celui-là, sur un terrain de la MLS.

«Je suis très impatient (de jouer)», a avoué Kwizera, après la séance d’entraînement de l’équipe en vue du match de samedi au stade Saputo, contre Atlanta United.

«Je veux jouer. Lorsque mon tour arrivera, je serai prêt. J’essaie seulement de faire de mon mieux et d’être prêt lorsque le ‘coach’ fera appel à mes services», a ajouté Kwizera, qui se décrit comme un joueur capable de générer une bonne rapidité d’exécution et de qui on dit qu’il possède un excellent pied gauche.

Premier choix du CF Montréal et 15e au total lors du repêchage de la MLS du 11 janvier dernier, Kwizera a vu le jour en République démocratique du Congo et a joué son soccer universitaire avec Utah Valley.

Avec le CF Montréal, le milieu de terrain de 23 ans a pu participer aux quatre matchs préparatoires disputés en Floride, en janvier et février, avant le début du tournoi de la Ligue des Champions de la Concacaf. Mais ce n’est que le 8 avril qu’il a paraphé un contrat d’une saison assorti de trois années d’option avec l’équipe.

«Jojea nous avait montré de belles choses lors de la préparation et nous avions pris notre décision depuis un certain temps, mais nous étions dans l’attente de certains documents au niveau de son immigration», avait déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué, lors de l’annonce de la signature du contrat.

Depuis que l’entente est intervenue, Kwizera a eu la chance de revêtir l’uniforme montréalais en une occasion. C’était le 16 avril au stade Saputo, contre les Whitecaps de Vancouver.

C’est un moment qu’il a qualifié de spécial, jeudi, même s’il n’a pas eu l’occasion de franchir la ligne de touche et sauter dans la mêlée.

Toutefois, de l’aveu de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, c’est presque arrivé.

«Il est passé près d’avoir des minutes parce que nous avons besoin d’un profil comme le sien. C’est la raison pour laquelle il était sur le banc», a expliqué Nancy qui a rencontré les médias, jeudi, en bordure du terrain d’entraînement.

Invité à élaborer sur le type de joueur que représente Kwizera, Nancy l’a qualifié d’intéressant.

«Il est vraiment rapide au niveau de ses premières foulées, il aime battre le défenseur à un contre un et ce que j’aime de lui, c’est qu’il aime faire, de façon naturelle, la transition défensive. Il est un joueur vraiment intéressant. Maintenant, il doit comprendre le concept.»

Samedi devant ses partisans, le CF Montréal (3-3-2) sera à la recherche d’un sixième match consécutif sans défaite, ce qui lui permettrait d’égaler un record d’équipe établi en 2015, puis répété en 2016 et 2021.