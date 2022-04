Johnston et Wanyama se montrent élogieux à l’endroit de Djordje Mihailovic

MONTRÉAL — Personne ne le niera; les joueurs du CF Montréal ont connu des moments stressants lors des 30 dernières minutes du match de samedi face aux Whitecaps de Vancouver. Au point de reléguer au second plan une autre solide prestation de Djordje Mihailovic. Mais à peine.

Le milieu de terrain américain s’est une fois de plus avéré le moteur offensif de la formation montréalaise, récoltant un but et une aide décisive dans la victoire de 2-1 des siens, samedi après-midi au stade Saputo.

Il a marqué dès la première minute de l’affrontement et orchestré de toutes pièces le filet qui allait faire la différence, celui de Romell Quioto après seulement deux minutes de jeu en deuxième demie.

Après sept matchs, Mihailovic totalise quatre buts, soit autant que sa production pour toute la saison 2021. C’est aussi un but de moins que le total du Fire de Chicago, son ancienne équipe, en autant de parties en 2022.

Mihailovic compte aussi trois passes décisives cette saison après en avoir amassé 16 l’an dernier, bon pour le deuxième rang dans la ligue.

Sa performance samedi lui a valu des éloges de deux de ses coéquipiers. En fait, certains propos pourraient davantage inquiéter les partisans de l’équipe montréalaise que les rassurer.

«Dans mon esprit, Djordje est un grand joueur. Il est un joueur de grand talent. Il est en feu en ce moment et s’il continue de cette façon, honnêtement, je le vois évoluer dans les ligues de calibre supérieur. Il ne sera pas ici, avec nous, longtemps», a affirmé le milieu de terrain Victor Wanyama, lui-même un ancien joueur vedette dans la Premier League au Royaume-Uni.

«Il joue bien. Il devrait continuer de demeurer humble et de nous offrir les performances qu’il nous donne en ce moment», a ajouté l’ancien capitaine de l’équipe du Kenya.

Les autres fleurs sont venues du défenseur canadien Alistair Johnston, l’auteur de la passe décisive sur le but de Mihailovic.

Même s’il reste environ six mois au calendrier et 27 rencontres à jouer, Johnston a déjà commencé à associer le nom de Mihailovic au trophée Landon Donovan, remis annuellement au joueur le plus utile à son équipe dans la MLS.

«Je pense que s’il continue de jouer de la sorte, et il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il le fera, il devrait être l’un des favoris au titre de joueur le plus utile. Et nous devons promouvoir ce discours de manière collective», a déclaré Johnston.

«C’est aux médias au nord (au Canada) d’en parler pour que ça se répande parce qu’il s’agit d’un honneur qui est très axé sur la promotion et où les statistiques ont une incidence claire. Mais si vous n’avez pas cette trame contextuelle qui joue en votre faveur, c’est vraiment difficile. Il faut donc véhiculer ce discours dès le départ parce qu’il le mérite. Il mérite certainement d’être inclus, à tout le moins, dans le top-5 des candidats à ce titre.»

À force de le voir jouer sur une base régulière, Johnston est en mesure de constater que Mihailovic pourrait se voir offrir un poste avec l’équipe nationale des États-Unis en vue de la Coupe du monde de la FIFA, à laquelle participera aussi le Canada en novembre et décembre 2022.

Mihailovic n’a joué que dans six matchs en carrière avec l’équipe nationale américaine et n’a pris part à aucune rencontre de la troisième ronde de qualification de la Concacaf en vue de la Coupe du monde.

Johnston considère qu’il a les qualités pour changer l’allure d’une rencontre.

«Je vais dire les choses ainsi: en tant que Canadien, je n’aimerais pas l’affronter sur une base régulière», a déclaré Johnston, lui-même un porte-couleurs de l’équipe nationale du Canada.

«Peut-être, dans les faits, que c’est mieux que (l’équipe des États-Unis) le laisse à l’écart. Alors, merci Gregg (Berhalter, l’entraîneur-chef de l’équipe américaine) de le garder à la maison!», a blagué Johnston.

«Mais il mérite (d’être invité)», a aussitôt ajouté Johnston.

Et cette dernière phrase, elle était sincère.