John Gibson est parfait devant 35 tirs et les Ducks blanchissent les Stars 2-0

Joe Reedy, The Associated Press

Joe Reedy, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — John Gibson a été parfait devant 35 lancers et les Ducks d’Anaheim ont blanchi les Stars de Dallas 2-0, mercredi soir.

Il s’agissait du 24e jeu blanc de la carrière de Gibson et du premier depuis le 2 novembre 2021, contre les Devils du New Jersey.

Le blanchissage semblait en péril quand Troy Terry a écopé une pénalité alors qu’il restait 1:55 à écouler, mais les Ducks ont pu écouler le temps. Gibson a égalé Guy Hebert pour le deuxième rang de l’histoire de l’équipe avec 173 victoires.

Mason McTavish a récolté un but et une assistance alors qu’Adam Henrique a ajouté un but pour l’équipe californienne.

Scott Wedgewood a réalisé 25 arrêts devant le filet des Stars.