Jim Ratcliffe dépose une offre d’achat tardive de 5 milliards $ pour Chelsea

Rob Harris, The Associated Press

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a déposé une offre d’achat tardive de 4,25 milliards de livres sterling (5,3 milliards $US) vendredi, tandis que les offres des autres groupes comprenant des investisseurs américains sont étudiées.

L’offre de Radcliffe serait la plus importante jamais déboursée pour une équipe sportive professionnelle.

Chelsea a été mis en vente en mars après que son propriétaire russe Roman Abramovich eut été sanctionné par le gouvernement britannique en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Ratcliffe, le président du géant INEOS, est un partisan de Chelsea qui possède déjà les clubs européens de Nice et Lausanne, en plus d’une équipe cycliste professionnelle et de l’équipe britannique qui participe à la Coupe d’Amérique de voile.

INEOS a précisé qu’une portion de 2,5 milliards de livres sterling (3,1 milliards $US) sera versée à un fonds d’aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Une autre tranche de 1,75 milliard de livres sterling (2,2 milliards $) sera investie dans le club londonien au cours des 10 prochaines années.

Par ailleurs, le groupe mené par le copropriétaire des Celtics de Boston Steve Pagliuca a indiqué qu’il avait appris vendredi que son offre n’avait pas été retenue.

Chelsea a remporté 21 trophées en 19 ans sous l’égide d’Abramovich, profitant de ses investissements massifs pour devenir l’un des plus puissants clubs d’Europe.