Jeux du Commonwealth: le Canada totalise 57 médailles après six jours de compétitions

BIRMINGHAM, Royaume-Uni — Le Canada a porté à 57 son total de médailles à l’issue de la sixième journée de compétitions aux Jeux du Commonwealth, mercredi, aidé par de bonnes performances en judo où ses athlètes ont ramené deux médailles d’or et une d’argent.

Shady ElNahas a d’abord défait son compatriote ontarien Kyle Reyes en finale des 100 kg pour mettre la main sur l’or de la division, reléguant ainsi Reyes sur la deuxième marche du podium. ElNahas avait raté de peu une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Le Lavallois Marc Deschênes a ensuite remporté l’or chez les plus de 100 kg grâce à sa victoire contre le Néo-Zélandais Kody Andrews.

«Je suis super heureux», a lancé Deschênes, qui prévoyait célébrer en buvant un verre de bière, ou deux, jeudi soir. «J’ai fini deuxième aux Jeux panaméricains et aux Jeux de la Francophonie, et c’est agréable de ne pas terminer de nouveau deuxième, mais premier.»

La victoire d’ElNahas est survenue 24 heures après que son frère Mohab eut remporté le bronze, aussi en judo. Comme il y avait deux Canadiens en finale, l’entraîneur-chef de la délégation canadienne n’était pas dans le coin des deux judokas pour ce duel ultime. Shady a fait appel à son frère aîné pour le conseiller.

ElNahas aspire maintenant à devenir champion du monde en Ouzbékistan, en octobre.

«Je suis venu près de le gagner l’an dernier», a noté ElNahas, qui avait été battu en demi-finale.

«Je pense que chaque année, je deviens meilleur, et dans deux mois, je serai le premier champion du monde (chez les hommes) du Canada.»

Depuis le début des Jeux du Commonwealth, le Canada a amassé huit médailles en judo, ce qui le place derrière l’Angleterre (13) et l’Australie (10).

«Je pense que (le judo canadien) est beaucoup plus fort qu’avant», a déclaré Reyes, qui a fait une longue étreinte à son ami et rival ElNahas après leur combat.

«Les jeunes deviennent plus forts. Je crois que ça va continuer à devenir de plus en plus fort.»

En natation, l’Ontarienne Kylie Masse, quadruple médaillé olympique, a mérité l’or au 50 mètres dos grâce à un chrono record des Jeux du Commonwealth. Elle a ensuite contribué à la médaille d’argent du Canada au relais 4 x 100 mètres quatre nages féminin.

Le Britanno-Colombien Nick Bennett a enlevé le 200 m style libre en para-natation, et le Torontois Josh Liendo a remporté le bronze au 50 mètres style libre.

Sarah Mitton, de la Nouvelle-Écosse, a gagné la compétition du lancer du poids chez les femmes, tandis que Hollie Naughton, qui a vu le jour en Angleterre mais qui est maintenant établie à Mississauga, en Ontario, est devenue la première Canadienne à accéder au podium aux Jeux du Commonwealth en squash, grâce à une médaille d’argent.

Avec ses 57 médailles, le Canada occupe le troisième rang. L’Australie domine avec 123 et l’Angleterre suit avec 105.