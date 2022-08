Jeux du Commonwealth: deux lutteurs canadiens décrochent la médaille d’or

BIRMINGHAM, Royaume-Uni — Justina Di Stasio et Nishan Randhawa ont chacun remporté la médaille d’or en lutte aux Jeux du Commonwealth samedi.

Le Canada a également obtenu une médaille d’or en athlétisme lorsque Camryn Rogers, de la Colombie-Britannique, a remporté l’épreuve du lancer du marteau chez les femmes.

Les six Canadiens qui ont pris part à des épreuves en lutte samedi à Birmingham ont réussi à monter sur le podium.

Di Stasio, qui est âgée de 29 ans et qui est originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, a défait la Nigérienne Hannah Amuchechi Rueben 4-2 en finale pour s’imposer chez les moins de 76 kilos.

De son côté, Randhawa a connu une poussée en seconde moitié du combat contre le Sud-Africain Nicolaas de Lange et a prévalu 9-3. À mi-chemin dans le duel, le Britanno-colombien était en avance 3-2.

Madison Parks et Samantha Stewart ont décroché l’argent chez les moins de 50 féminin et moins de 53 kg féminin, respectivement.

Chez les hommes, Darthe Capellan et Jasmit Phulka ont obtenu le bronze chez les moins de 57 et moins de 74 kg, respectivement.

Le Canada occupe la troisième place du tableau des médailles avec une récolte de 84, incluant 22 médailles d’or.

L’Australie trône au sommet compte tenu de 154 médailles (54 d’or) et est talonnée par l’Angleterre qui a amassé 146 médailles (50 d’or).

En athlétisme, Rogers a été la seule femme à lancer le marteau au-delà de la ligne des 70 mètres. Elle s’est imposée avec un jet de 74,08 m. Sa compatriote Jillian Weir a mis la main sur le bronze.

Chez les hommes, Ethan Katzberg, a gagné l’argent grâce à un lancer de 76,36 m, un record personnel.

L’équipe de gymnastique rythmique a conclu la compétition avec quatre médailles samedi. Carmel Kallemaa a mené les siens avec une médaille d’argent aux massues, une de bronze à l’épreuve du cerceau et une deuxième de bronze au ruban.

L’Ontarienne de 24 ans a récolté quatre médailles à Birmingham, notamment l’or lors du programme par équipe.

Sa coéquipière montréalaise Suzanna Shahbazian, qui a également triomphé lors du programme par équipe, a reçu la médaille d’argent au ballon.

Au lendemain d’une victoire au tremplin d’un mètre, la plongeuse québécoise Mia Vallée a bonifié sa récolte avec une troisième place en plongeon synchronisé au tremplin de 3 m avec sa partenaire Margo Erlam.

Vallée, qui a remporté l’argent au tremplin de 3 m aux Championnats du monde à Budapest, sera en action dimanche dans cette épreuve.

Les duos canadiens de volleyball de plage de Sam Schachter et Daniel Dearing et de Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan ont chacun triomphé à leur rencontre de demi-finale et accéderont participé à la finale masculine et féminine respectivement.

L’édition 2022 des Jeux du Commonwealth se conclura lundi.