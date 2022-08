Jets de New York: le quart Zach Wilson va rater de 2 à 4 semaines – AP

Dennis Waszak fils, The Associated Press

NEW YORK — Le quart partant des Jets de New York, Zach Wilson, devrait rater de deux à quatre semaines à cause d’une contusion au genou droit et une déchirure du ménisque au même endroit, selon une source au courant du dossier.

La personne s’est confiée à AP de façon anonyme, car l’équipe n’a pas fait d’annonce publique.

Des tests effectués après le match de vendredi contre les Eagles n’ont pas montré de déchire au ligament croisé antérieur.

La nature de la blessure a été déterminée par un test d’imagerie par résonance magnétique, samedi matin.

Le New York Post a rapporté en premier que Wilson a subi une contusion et une déchirure au ménisque.

Le quart de 23 ans s’est blessé tôt dans le match préparatoire de vendredi à Philadelphie, où les Jets ont gagné 24-21.

Wilson pourrait être rétabli à temps pour le premier match des Jets en saison régulière le 13 septembre, contre Baltimore. Sinon, le départ irait probablement à Joe Flacco, qui a longtemps brillé avec les Ravens.

Les Jets veulent avant tout voir Wilson faire des progrès comme quart en 2022, à sa deuxième saison dans la NFL.

New York l’a repêché deuxième au total l’an dernier, après qu’il se soit distingué avec BYU.

À sa première saison dans la NFL, Wilson a réussi neuf passes de touché et a commis 11 interceptions. Il n’a pas été intercepté à ses cinq dernières rencontres.