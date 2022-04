Jeremy Peña joue les héros en 10e manche et les Astros triomphent 8-7

Kristie Rieken, The Associated Press

HOUSTON — Sur le point de se faire balayer à domicile, dimanche, les Astros de Houston ont obtenu un gros élan de la part d’un jeune joueur en émergence.

Le joueur recrue Jeremy Peña a cogné un circuit de deux points en fin de 10e manche, permettant aux Astros de vaincre les Blue Jays de Toronto 8-7.

Les Astros ont mis fin à leur séquence de quatre revers et ils ont freiné à quatre la série de victoires des Blue Jays.

«C’était un match important pour nous, a mentionné le gérant des Astros, Dusty Baker. Tu ne veux jamais te faire balayer, surtout pas à domicile. C’était un gros circuit. Nous en avions désespérément besoin.»

Kyle Tucker était posté au deuxième coussin comme coureur automatique quand Peña a catapulté une offrande du stoppeur Jordan Romano (0-1) par-dessus la clôture du champ centre. Romano avait converti ses 31 dernières tentatives de sauvetage.

Peña, qui prend les rênes comme joueur d’arrêt-court des Astros depuis le départ de Carlos Correa, a réussi son troisième circuit de la campagne.

«C’était extraordinaire, a dit Peña. Tu veux avoir le sentiment de contribuer à l’équipe. Je suis fier que nous ayons eu la victoire.»

Romano mène les Majeures avec huit sauvetages cette saison et il s’agissait de son premier sabotage depuis le 8 avril 2021.

«C’est un lanceur coriace, a observé Baker. Peña a eu un bon élan et il a réussi son premier coup sûr victorieux. Un circuit en plus de ça. C’était très bien pour l’équipe, la ville et les partisans qui sont restés pour regarder le match.»

Bo Bichette a amorcé la 10e manche au deuxième coussin avant que Bryan Abreu donne un but sur balles à Vladimir Guerrero fils. Lourdes Gurriel fils a claqué un double pour donner les devants 7-6 aux Blue Jays.

Blake Taylor (1-1) a mérité la victoire.

Michael Brantley a frappé un circuit de deux points pour les Astros, qui ont présenté une fiche de 2-4 lors de leur premier séjour à domicile de la saison.

Zack Collins a cogné une longue balle de trois points en sixième manche et Gurriel a ajouté une claque en solo pour les Blue Jays.

«Nous avons connu un bon voyage à l’étranger, a insisté le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. C’est correct. Nous n’allons pas gagner tous les matchs. Nous sommes venus de l’arrière et nous étions dans le coup jusqu’à la fin.»

La formation torontoise a eu l’occasion de briser l’égalité de 6-6 en huitième manche, alors que des coureurs se trouvaient aux premier et deuxième coussins sans qu’il y ait un retrait. Le releveur des Astros Rafael Montero a retiré les deux frappeurs suivants sur des prises, mais une erreur de Peña a rempli les buts.

Montero a réussi à éteindre la menace en forçant Raimel Tapia à frapper un roulant.

Les Astros ont également raté une occasion en huitième manche. Brantley a frappé un double et la balle a échappé à Gurriel au champ gauche. Le voltigeur des Blue Jays a toutefois épinglé Brantley alors que ce dernier s’est avéré trop gourmand sur les sentiers.

Le partant des Astros, Luis Garcia, a accordé cinq points et cinq coups sûrs en six manches de travail. Il a retiré six adversaires sur des prises.

Yusei Kikuchi a alloué quatre points, dont deux mérités, trois coups sûrs et cinq buts sur balles en trois manches et deux tiers au monticule pour les Torontois.