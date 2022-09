Jeffery Simmons et les Titans veulent en découdre avec les Bills lundi soir

Teresa M. Walker, The Associated Press

Le plaqueur des Titans Jeffery Simmons s’entraînait régulièrement contre le garde à gauche Rodger Saffold après qu’il eut été repêché par le Tennessee en 2019.

Simmons obtiendra finalement une première opportunité de se mesurer à Saffold dans un match, alors que les Titans rendront visite aux Bills de Buffalo lundi soir.

«J’ai hâte de me mesurer à lui, a admis Simmons. Nous nous sommes livré de bonnes batailles ici à l’entraînement, mais tout le monde sait que je ne suis pas à mon meilleur à l’entraînement. Nous pouvons appliquer de la pression, faire tout ça, mais nous ne pouvons rejoindre le quart à l’entraînement… Personnellement, je sais que je suis plus intense en situation de match.»

Ce n’est pas la première fois que Saffold affrontera d’anciens coéquipiers. Il a entamé sa carrière avec les Rams de Los Angeles et triomphé sur leur terrain l’an dernier avec les Titans. Saffold a commencé la présente saison avec les Bills et contribué à leur victoire contre les champions en titre du Super Bowl.

Saffold a déclaré qu’il sera très étrange d’affronter l’équipe avec laquelle il occupait le poste de garde à gauche lors des trois dernières saisons.

«En fin de compte, j’ai un boulot à accomplir, a mentionné Saffold. Vous savez, c’est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce que nous avons un savoir-faire. Et nous serons toujours là les uns pour les autres après le sifflet signalant la fin de la partie.»

Les Bills (1-0) et les Titans (0-1) ne sont pas dans la même section. Puisqu’ils s’affronteront pour une cinquième saison consécutive, il est évident qu’ils se connaissent autant que deux équipes d’une même section qui s’affrontent deux fois par campagne. Et les émotions sont souvent plus intenses entre deux équipes qui se connaissent bien, rehaussant la qualité du spectacle.

Les Titans ont gagné les deux derniers matchs présentés à Nashville, Simmons jouant notamment un rôle clé pour freiner le quart Josh Allen en situation de quatrième essai et les buts pour confirmer la victoire du club du Tennessee. Les Titans ont ensuite défendu avec succès leur titre de champions de la section Sud de l’Association américaine, et obtenu le titre de favoris de l’Américaine. Les Bills étaient alors les troisièmes têtes de série.

Allen a affronté les Titans chaque année depuis son arrivée dans la NFL, et il croit que ce facteur l’aide dans sa préparation. Allen a aussi souligné que les Titans comptent sur l’un des meilleurs entraîneurs de la NFL en Mike Vrabel, qui fut nommé l’entraîneur-chef par excellence de la NFL selon l’Associated Press.

«Il fait très bien les choses, a noté Allen. Et vous savez, il va s’assurer qu’ils soient très motivés en vue de ce match. Nous devrons être prêts à les affronter, et répondre avec fermeté.»

Car une certaine animosité s’est développée entre les deux équipes.

Les Titans ont malmené les Bills en 2020 à l’occasion d’un rare match du mardi soir, qui s’était produit après que la formation du Tennessee soit devenue la première de la NFL à être victime d’une éclosion de COVID-19. Les Titans ont ensuite profité du jeu clé de Simmons il y a un an.

Le match de lundi soir sera le premier des Bills à domicile cette saison. Le demi de sûreté des Bills Micah Hyde a déclaré qu’ils veulent remporter ce match pour rappeler à la NFL qu’il s’agit de leur forteresse.

«Ce sera un gros match pour eux aussi, a reconnu Hyde. Et nous allons sauter sur le terrain, jouer de notre mieux et obtenir notre première victoire à domicile.»

Le quart des Titans Ryan Tannehill ne l’entend pas ainsi, et il a rappelé qu’il connaît bien les Bills puisqu’il a déjà dirigé l’attaque de leurs rivaux de section, les Dolphins de Miami. De plus, ce sera son quatrième départ avec les Titans face aux Bills, et il n’a pas caché que la recette est fort simple pour connaître du succès.

«Il faut exécuter les jeux et les réussir», a simplement résumé Tannehill.