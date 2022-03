James récolte 36 points et les Lakers freinent la séquence de succès des Raptors

TORONTO — LeBron James a amassé 36 points et il a mené les Lakers de Los Angeles vers un gain de 128-123, en prolongation, face aux Raptors de Toronto vendredi soir à l’Aréna Scotiabank.

La performance de James a permis aux Lakers d’interrompre une séquence de trois défaites tout en stoppant à cinq la série de victoires de la formation torontoise.

Elle a aussi gâché la meilleure soirée de la recrue des Raptors Scottie Barnes, qui a inscrit 31 points et récupéré 17 rebonds.

S’il affirme avoir idolâtré Kobe Bryant en grandissant, Barnes a admis avoir développé une admiration renouvelée pour James dans la défaite de vendredi.

«J’étais un grand partisan de Kobe, a déclaré l’athlète de 20 ans. Ils étaient rivaux, mais bien sûr LeBron a fait énormément pour ce sport. Évidemment, il sera au Temple de la renommée. C’est quelqu’un dont l’influence est si énorme et qui a ouvert la voie à tant d’autres.»

«Étant moi-même grand, athlétique, capable de dribbler et de faire beaucoup de choses différentes sur le terrain, bien sûr qu’il a eu une influence sur de nombreux jeunes comme moi», a-t-il renchéri.

James représentait un cas incertain en raison d’un genou gauche endolori. Toutefois, il a entamé la rencontre, a joué pendant 42 minutes, a mené son équipe au chapitre des points et a récupéré neuf rebonds.

Avant le match, il affichait une moyenne de 29,5 points par match, ce qui le plaçait au troisième rang de la NBA. Il a inscrit 19 points au quatrième quart et en prolongation pour jeter un froid sur les 19 800 partisans présents au Scotiabank Arena.

«Bien sûr, il se présente pour jouer chaque soir, il réussit des tirs difficiles et distribue le ballon, a décrit Barnes. Ils ont mieux joué que lors de notre dernier affrontement, c’est certain.» Les Raptors avaient battu les Lakers à Los Angeles 114-103 lundi dernier.

James en a mis plein la vue à la foule au quatrième quart avec deux puissants dunks et deux tirs de trois points cruciaux.

«Comment c’était?», a relancé le garde des Raptors Fred VanVleet lorsqu’interrogé sur la performance de King James. «J’assiste à tout ça comme vous, bien honnêtement. Évidemment, il est l’un des meilleurs de l’histoire. Nous étions du mauvais côté ce soir, mais je pense qu’on peut apprendre de cette défaite.»

Mais aussi bon qu’ait pu être LeBron James, ce sont les Raptors qui ont échoué à protéger leur avance et à confirmer une victoire à portée de main.

Avery Bradley a réussi un panier sur un tir en suspension d’une distance de 23 pieds avec 32,1 secondes à écouler à la période de prolongation. Il a ajouté deux lancers francs pour confirmer la victoire des Lakers

Le garde des Raptors Gary Trent fils a inscrit un panier de trois points avec 25,7 secondes à écouler au temps réglementaire.

Mais après que James et Russell Westbrook eurent tous deux raté des tentatives de trois points, Westbrook a intercepté une passe de Precious Achiuwa et a réussi un tir de trois points avec 0,4 seconde au cadran, forçant la période supplémentaire.

Quatre autres joueurs des Raptors ont récolté au moins 10 points. Trent fils en a obtenu 23 et Fred VanVleet en a ajouté 20. Achiuwa et Pascal Siakam ont terminé la rencontre avec 18 et 17 points, respectivement.

Après le match, James avait lui aussi de bons mots à partager au sujet de la recrue Scottie Barnes.

«J’ai vu jouer Scottie Barnes pour la première fois quand il était en septième année, a raconté James. J’ai alors dit à l’un de mes bons amis qu’il deviendrait un joueur spécial.»