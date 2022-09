Jakob Chychrun désire être échangé à une équipe prétendante à la Coupe Stanley

The Associated Press

SCOTTSDALE, Ariz. — Jakob Chychrun, défenseur vedette des Coyotes de l’Arizona, désire encore être échangé à une équipe prétendante à la Coupe Stanley, toutefois, il ne laissera pas cette décision affecter la façon dont il jouera pour l’équipe de la section Centrale.

«Je suis ici depuis un certain temps maintenant et la façon dont je fonctionne et m’occupe de mes affaires, j’essaie de m’améliorer chaque jour», a-t-il noté mercredi, à la veille du début du camp d’entraînement des Coyotes.

«Je vais uniquement me concentrer à continuer à m’améliorer et à être en bonne santé — c’est évidemment la chose la plus importante en ce moment.»

Chychrun ne sera pas prêt pour le début du camp d’entraînement et possiblement pour les matchs de présaison après avoir subi une opération au poignet et à la cheville pendant la saison morte. Il jouera pour les Coyotes dès qu’il sera à point, mais l’équipe risque de l’échanger à un autre club subséquemment.

Les Coyotes entament la deuxième année d’une période de reconstruction qui a commencé avant la saison avec l’échange de joueurs vétérans contre des choix de repêchage.

La saison dernière, les Coyotes ont terminé à l’avant-dernier rang dans le circuit Bettman et on s’attend à les retrouver dans les bas-fonds cette année également.

L’équipe a approché Chychrun au sujet d’un éventuel échange avant le début de la saison dernière et à nouveau quand la campagne s’est entamée. Cependant, les Coyotes n’ont pas pu trouver un retour qu’ils ont jugé acceptable pour l’un de leurs meilleurs joueurs.

«Au début de la dernière saison, j’ai beaucoup réfléchi et j’ai eu quelques délibérations très, très émotionnelles et difficiles avec mes proches et ma famille, a admis Chychrun. Nous avons ultimement décidé d’accepter leur offre et d’essayer d’obtenir une meilleure situation.»

Le joueur de 24 ans a été l’un des piliers de la formation des Coyotes en agissant à titre de défenseur de première paire et comme un meneur dans le vestiaire.

Chychrun, qui fait six pieds deux pouces et 220 lb, est un joueur à la fois robuste, mais également de finesse. En 2020-21 il a marqué 18 buts et a récolté 23 aides en 56 rencontres. La saison dernière, il a obtenu 21 points en 47 parties.

«C’est une position qui peut aider les deux camps. Pour moi, je peux être échangé à une équipe qui a une chance de gagner et une équipe qui se bat pour la Coupe Stanley et pour eux, ils seront en mesure d’obtenir des pièces pour le futur, a déclaré Chychrun. Je comprends comment les processus de reconstructions fonctionnent. Je pense que cela pourrait être mutuellement bénéfique.»