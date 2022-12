Jack Quinn inscrit un doublé et les Sabres défont les Sharks 6-3

The Associated Press

BUFFALO, N.Y. — Jack Quinn a inscrit un doublé et a aidé les Sabres de Buffalo à prévaloir 6-3 contre les Sharks de San Jose, dimanche.

Tage Thompson, JJ Peterka, Jeff Skinner et Alex Tuch ont aussi fait vibrer les cordages pour les Sabres alors que le gardien Ukko-Pekka Luukkonen a réalisé 26 arrêts.

Les Sabres ont marqué trois fois en deuxième période pour prendre le contrôle de la rencontre.

Le défenseur des Sabres Rasmus Dahlin a obtenu deux aides et a donné une solide mise en échec à Matt Nieto en deuxième période. Timo Meier a tenté de répliquer en s’en prenant à Dahlin quelques instants plus tard, mais il a manqué son coup et s’est écrasé contre la bande.

Nick Bonino, Kevin Labanc et Oskar Lindblom ont assuré la riposte pour les Sharks, qui ont perdu leurs trois dernières rencontres et six de leurs sept derniers matchs. Aaron Dell a bloqué 32 tirs dans la défaite.