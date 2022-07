Jack Campbell défendra le filet des Oilers d’Edmonton pendant cinq ans

The Associated Press

The Associated Press

MONTRÉAL — Les Oilers d’Edmonton ont-ils réglé leurs problèmes devant le filet? Ils ont fait un pas en ce sens en offrant un contrat de cinq ans et 25 millions $ US au joueur autonome Jack Campbell.

Campbell a passé les trois dernières campagnes avec les Maple Leafs de Toronto, devenant le gardien no 1 après le départ de Frederik Andersen avant la dernière saison.

En 2021-22, Campbell a compilé une fiche de 31-9-6 avec une moyenne de 2,64 et un taux d’efficacité de ,914.

Les Oilers s’appuieront sur lui après une saison en dents de scie de Mike Smith et la perte de Mikko Koskinen, qui a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse.

Edmonton a de plus consenti un pacte de 20,5 M $ pour quatre ans à Evander Kane.

L’ailier s’est dit reconnaissant que les Oilers lui aient ouvert la porte, après que les Sharks aient mis fin à son contrat en lien au non-respect des protocoles concernant la pandémie.

«Depuis un an il y a eu beaucoup d’obstacles, d’adversité et de jours difficiles pour moi, a dit Kane. Je veux exprimer ma gratitude pour tout le soutien de ma famille, de mes amis et de mes coéquipiers. Ils m’ont aidé à rester fort.»

En 2021-22, Kane a inscrit 22 buts et 39 points en 43 matches avec les Oilers.

Le club a aussi offert un nouveau pacte au défenseur Brett Kulak, acquis du Canadien de Montréal la saison dernière, de quatre ans et 11 millions $, soit 2,75 millions $ par saison.

De la stabilité à Tampa

À Tampa, Julien BriseBois a misé sur la stabilité, offrant des prolongations de contrat de huit années chacune aux défenseurs Mikhail Sergachev et Erik Cernak, ainsi qu’au centre Anthony Cirelli.

Le contrat de Sergachev lui rapportera 68 millions $, soit 8,5 millions $ par saison. Cirelli touchera 50 millions $ (6,25 M $/saison) et Cernak 41,6 millions $ (5,2 M$/saison).

Ces trois patineurs auraient pu profiter de l’autonomie complète après la saison 2022-23.

Les Blues de St. Louis ont aussi décidé de prolonger de huit ans leur association avec l’un de leurs jeunes talents, soit Robert Thomas, qui touchera 8,125 millions $ en moyenne par saison pour la durée de ce pacte d’une valeur de 65 millions $.

Comme le trio de joueur du Lightning, Thomas allait devenir joueur autonome sans compensation en juillet prochain.

Les Blues ont aussi offert une entente de quatre ans et 16 millions $ au défenseur Nick Leddy.

Evgeni Malkin, qui aurait été très convoité, a accepté en fin de soirée mardi une prolongation de contrat de 24,4 M $ sur quatre saisons avec les Penguins.

Ailleurs dans la LNH:

— Les Canucks de Vancouver ont ajouté les attaquants Ilya Mikheyev et Curtis Lazar. Mikheyev a signé un contrat de quatre ans et 19 millions $ (4,75 M$/an). Lazar a accepté 3 millions pour trois ans;

— Les Rangers de New York ont ajouté le centre Vincent Trocheck pour les sept prochaines saisons et 39,38 millions $, soit environ 5,627 millions $ par saison;

— À Detroit, les Red Wings ont fait signer un contrat de cinq ans, 28,125 millions $ (5,625 M $/saison) à l’attaquant natif du Michigan Andrew Copp et un autre de 19 millions $ pour quatre ans (4,75 M$/an) au défenseur Ben Chiarot, en plus d’ajouter l’attaquant David Perron pour deux ans et 9,5 millions $;

— Les Maple Leafs ont complété leurs emplettes devant le filet en faisant signer un contrat d’une saison et 1,8 million $ à Ilya Samsonov;

— La perte de Samsonov a forcé les Capitals de Washington à se trouver un nouveau gardien, ce qu’ils ont fait avec le gagnant de la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado Darcy Kuemper, qui a accepté un pacte de cinq ans et 26,25 millions $ (5,25 M$/saison);

— Les Capitals ont aussi acquis l’attaquant Connor Brown des Sénateurs d’Ottawa, en retour d’un choix de deuxième ronde dans deux ans. Brown a fourni 10 buts et 39 points la saison dernière, en 64 matches.

— Le Kraken de Seattle a mis sous contrat un autre gagnant de cette coupe de l’Avalanche: l’attaquant Andre Burakovsky, qui a accepté 27,5 millions pour les cinq prochaines années (5,5 M$/saison);

— L’Avalanche a quant à elle prolongé le contrat du défenseur Josh Manson pour quatre ans, 18 millions $ pour une moyenne de 4,5 millions $ annuellement, en plus de faire signer un pacte de cinq saisons et 22,5 millions $ (4,5 M$/an) à l’attaquant Artturi Lehkonen;

— Les Ducks d’Anaheim ont ajouté l’attaquant Frank Vatrano pour trois ans et 10,95 millions $ (3,65 M$/année). La formation de la Californie a également mis le grappin sur le joueur de centre Ryan Strome pour les cinq prochaines années (5 M$/an);

— Les Sabres de Buffalo ont accordé une prolongation de contrat d’une saison et 1,7 million $ au joueur autonome Vinnie Hinostroza en plus de s’entendre avec l’attaquant Victor Olofsson pour deux ans et 9,5 millions $. Ils ont également ajouté le vétéran gardien Eric Comrie pour deux saisons et 3,6 millions $;

— L’attaquant Mason Marchment portera maintenant les couleurs des Stars de Dallas, qui lui ont consenti 18 millions pour les quatre prochaines saisons (4,5 M$/an);

— Les Blackhawks de Chicago ont commencé à ajouter des joueurs à leur formation. Ils ont embauché les attaquants Max Domi et Andreas Athanasiou pour un an et 3 millions $ chacun;

— Le défenseur Alexander Edler a choisi de demeurer avec les Kings de Los Angeles, après avoir ratifié un pacte d’un an et 750 000 $;

— Les Flames de Calgary ont réussi à convaincre le défenseur Nikita Zadorov de poursuivre son séjour comme porte-couleurs du club pour les deux prochaines saisons (3,75 M$/saison);

— Finalement, les Devils du New Jersey et les Bruins de Boston ont procédé à une transaction. L’attaquant Pavel Zacha a pris le chemin de Boston tandis d’Erik Haula a suivi en sens inverse.

—

– Les journalistes de La Presse Canadienne Gemma Karstens-Smith, à Vancouver, et Joshua Clipperton, à Toronto, ont participé à la rédaction de cet article.

– Avec des informations de l’Associated Press