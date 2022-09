Jabeur domine Garcia et accède à la finale à New York, contre Swiatek

Howard Fendrich, The Associated Press

Howard Fendrich, The Associated Press

NEW YORK — Sans avoir à jouer au meilleur de ses capacités, Ons Jabeur s’est qualifiée pour une deuxième finale consécutive à un tournoi du Grand Chelem grâce à une victoire de 6-1, 6-3 contre la Française Caroline Garcia, jeudi soir en demi-finale des Internationaux de tennis des États-Unis.

Cinquième tête de série, la Tunisienne de 28 ans s’est inclinée en finale des Internationaux de Wimbledon en juillet. Voilà qu’elle deviendra la première Africaine à participer à la finale des Internationaux des États-Unis depuis le début de l’ère professionnelle, qui a commencé en 1968.

«Après Wimbledon, (il y a eu) beaucoup de pression sur moi», a déclaré Jabeur à la suite d’un match qui n’a duré que 66 minutes. «Et je suis vraiment soulagée de pouvoir appuyer mes résultats.»

Samedi, Jabeur tentera de remporter un premier titre majeur en carrière contre la favorite Iga Swiatek, de la Pologne, qui a défait la Bélarusse Aryna Sabalenka 3-6, 6-1 et 6-4.

Jabeur a porté sa fiche à 6-0 lors de demi-finales cette saison et signé sa 92e victoire depuis le début de 2021, un sommet sur le circuit de la WTA.

Il y a deux mois, Jabeur était devenue la première Africaine et la première joueuse d’origine arabe à se qualifier pour la finale de Wimbledon, où elle s’est inclinée face à Elena Rybakina.

Jabeur, qui s’est laissé tomber sur les genoux et a lancé un cri de joie à la fin de son match contre Garcia, aura maintenant une autre opportunité de gagner un trophée.

Deux fois championne à Roland-Garros, incluant cette année, Swiatek n’avait pas encore dépassé le quatrième tour à Flushing Meadows.

Contre Sabalenka, sixième tête de série, elle a eu l’avantage 7-5 pour les bris.

Sabalenka a commis sept doubles fautes, dont une lors du dernier jeu du match. Ensuite, un smash de la Polonaise a porté le compte à 0-40. Sabalenka a réduit l’écart avec une volée, mais elle a ensuite envoyé un revers dans le filet.

Sabalenka a un dossier de 0-3 en demi-finale lors des tournois majeurs.

«Elle jouait avec abandon, a dit Sabalenka. Elle mettait de la pression à chaque balle, elle jouait de façon très agressive.»

Swiatek a la chance de devenir la première joueuse depuis Angelique Kerber, en 2016, à remporter deux étapes du Grand chelem dans une même année.

Par une température de 24 degrés Celsius et sous les réflecteurs au stade Arthur-Ashe, Jabeur n’a pas eu besoin d’être à son mieux, mais elle a quand même été plutôt bonne.

Elle a conclu le duel avec 21 coups gagnants — l’un d’eux est survenu après un bond chanceux sur le dessus du filet — et n’a commis que 15 erreurs directes. Elle a aussi produit huit as et inscrit quatre bris en autant de tentatives sans avoir à en affronter une seule.

Lorsque Jabeur a réalisé l’un de ses bris pour se donner une avance de 3-1 au deuxième set, après à peine 40 minutes de jeu, la victoire n’était pas encore dans le sac, mais c’était tout comme.

Un bris dès le début

Après un moment de silence pour commémorer le décès de la Reine Élisabeth II, Garcia a gagné le tirage au sort et a choisi de servir, une décision logique lorsque l’on sait qu’elle mène la WTA pour le nombre d’as en 2022.

Toutefois, la Française de 28 ans a immédiatement été victime d’un bris de service à la suite de quatre erreurs toutes aussi variées les unes que les autres: un coup droit dans le filet, un coup droit à l’extérieur de la ligne de côté, un revers trop long et une volée qui semblait pourtant facile mais qu’elle a envoyé dans le bas du filet.

Ce fut là un départ plutôt malencontreux et chancelant pour Garcia (17e), qui s’est présentée sur le court avec une séquence de 13 victoires, la plus longue de sa carrière. De plus, elle n’avait concédé aucune manche à Flushing Meadows, chemin faisant vers sa première demi-finale en carrière à un tournoi du Grand Chelem.

Toutefois, Garcia n’a jamais démontré le jeu offensif confiant et incisif qui l’avait aidée à battre l’Américaine Coco Gauff mardi soir, et qu’elle a affichée depuis le début du mois de juin, période depuis laquelle elle a gagné 31 matchs et trois tournois.

Des 18 premiers points que Jabeur a inscrits, 12 ont été le résultat d’erreurs directes de la part de Garcia. Cette tendance allait se poursuivre.

«Mentalement, a affirmé Jabeur, j’étais tellement prête.»