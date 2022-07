J.T. Poston mène d’un bout à l’autre et remporte la Classique John Deere

The Associated Press

MONTRÉAL — J.T. Poston a mené d’un bout à l’autre et a été sacré champion de la Classique John Deere pour obtenir une deuxième victoire sur le circuit de la PGA et un laissez-passer pour l’Omnium britannique.

Entamant la journée avec trois coups d’avance sur le parcours TPC Deere Run, Poston a conclu le tournoi avec une ronde de 69 (moins-2) et a devancé Christiaan Bezuidenhout et Emiliano Grillo par trois coups.

«C’est difficile, a noté Poston. D’un bout à l’autre, détenir l’avance aussi longtemps… C’est dur de ne pas penser à cette fine ligne toute la semaine. J’ai tenté de rester concentré sur le plan de match.»

Poston a terminé le tournoi en 263 coups (moins-21). Il a démarré avec des rondes de 62, de 65 et de 67.

Bezuidenhout a remis une carte de 66 tandis que Grillo a jouté 69.

«Je savais que j’avais besoin d’une grosse semaine, a déclaré Grillo. Je devais bien jouer et augmenter mon rang pour avoir un travail l’an prochain. C’était bien plus important qu’une place à l’Omnium britannique. Maintenant que j’ai les deux, c’est assez spécial.»

Christopher Gotterup a complété la ronde ultime en 66 coups et a partagé le quatrième échelon avec Scott Stallings (70). Ils ont terminé à quatre coups du meneur.

L’Ontarien Michael Gligic a été le meilleur Canadien en lice, terminant ex aequo au dixième rang. Son compatriote Adam Svensson s’est emparé de la 24e position.

Poston a réussi des oiselets sur les trois premiers fanions avant de commettre des bogueys sur le cinquième et sixième trou. Il a ensuite joué la normale sur les 10 fanions suivants avant et d’obtenir son dernier oiselet de la journée sur le 17e trou.

«Je tentais simplement de respirer, a admis Poston. Vraiment. Je crois que j’étais sur le gros nerf, bien plus que les premiers jours. Je devais me battre pour passer au travers. Je crois qu’après aujourd’hui, après cette semaine, je sens que je peux jouer avec cette pression et quand même gagner.»

L’Américain de 29 ans a réussi à se remettre d’une deuxième place obtenue au Championnat Travelers la semaine dernière pour triompher. Son autre victoire sur le circuit de la PGA est arrivée en 2019 au Championnat Wyndham.

L’Omnium britannique se déroulera du 14 au 17 juillet sur le parcours du Old Course à St. Andrews.