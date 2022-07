J.T. Poston encore en tête à la Classique John Deere après trois rondes

The Associated Press

SILVIS, Ill. — J.T. Poston a pallié ses deux bogueys sur le neuf de retour avec un aigle au 17e fanion, a remis une carte de 67 (moins-4) samedi et entamera la ronde ultime de la Classique John Deere avec une avance de trois coups.

Tentant d’obtenir la victoire après avoir mené d’un bout à l’autre du tournoi, Poston veut également se remettre de sa deuxième place obtenue au Championnat Travelers la semaine dernière.

«C’est un gros coup pour donner le ton à la journée de demain, a noté Poston à propos de l’aigle. Je n’ai pas été à point sur mes coups de départ et j’ai dû jouer sur la défensive sur certains verts. C’est bon d’avoir fait deux coups de la sorte et d’avoir réussi le roulé qui m’a permis de récupérer une partie de mon avance.»

Après trois rondes, Poston mène avec 194 coups (moins-19) sur le parcours TPC Deere Run.

L’un des partenaires de jeu de Poston, Denny McCarthy, a inscrit des oiselets lors des deux derniers trous et a jouté 66 (moins-5) et s’est hissé au deuxième rang a égalité avec Scott Stallings (64) et Emiliano Grillo (65) à moins-16.

Poston a démarré le tournoi en remettant des cartes de 62 et de 65 pour prendre une avance de quatre coups.

L’Américain de 29 ans a une seule victoire à son compteur, survenue au Championnat Wyndham en 2019.

Stalling a réussi des oiselets au 15e et 17e fanion tandis que Grillo a inscrit des oiselets sur quatre des cinq derniers trous.

Le Canadien Michael Gligic (68) se trouve à égalité au 10e échelon avec un total de moins-12. L’autre Canadien en lice, Adam Svensson, a jouté 68 et est à un coup de son compatriote.