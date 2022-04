J.T. Miller obtient cinq points dans une victoire des Canucks contre les Coyotes

VANCOUVER — J.T. Miller a obtenu cinq aides et les Canucks de Vancouver ont pulvérisé les Coyotes de l’Arizona 7-1, jeudi.

La victoire permet aux Canucks de prolonger leur série de victoires à cinq et permet de maintenir leurs minces espoirs de faire les séries en vie. Les Canucks accusent cinq points de retard sur les Predators de Nashville et les Stars de Dallas, qui occupent les deux places d’équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.

La recrue Vasily Podkolzin a obtenu deux buts et une aide et Alex Chiasson a fait mouche deux fois pour les locaux. Sheldon Dries, Elias Pettersson et Conor Garland ont aussi touché la cible pour les Canucks (37-28-10). Quinn Hughes a récolté trois mentions d’assistance.

Andrew Ladd a été l’unique buteur des Coyotes (22-47-5), qui ont perdu cinq rencontres consécutives.

Thatcher Demko a réalisé 21 arrêts dans la victoire.

Karel Vejmelka a stoppé 16 des 22 tirs en direction de la cage des Coyotes avant d’être remplacé par Harri Sateri pour entamer le troisième vingt. Sateri a bloqué quatre tirs en relève.