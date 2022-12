J.J. Watt laisse sous-entendre qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison

David Brandt, The Associated Press

TEMPE, Ariz. — J.J. Watt pouvait être une présence terrifiante sur un terrain de football, pourchassant les quarts-arrière adverses avec une férocité inégalée, particulièrement au début des années 2010 avec les Texans de Houston.

Mais cet athlète de six pieds cinq pouces et 288 livres pouvait aussi être un favori de la foule, s’amusant à lancer le ballon sur les lignes de côté avec de jeunes fans installés dans les gradins avant les matchs.

Or, voilà que l’un des meilleurs joueurs défensifs dans l’histoire de la Ligue nationale de football semble prêt à mettre un terme à sa carrière.

Triple lauréat du titre de Joueur défensif de l’année de l’Associated Press, le porte-couleurs des Cardinals de l’Arizona a laissé sous-entendre mardi qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison.

Dans les médias sociaux, Watt a affiché des photos de son épouse et de son bébé tout en écrivant le message suivant: «Le tout premier match de la NFL de Koa. Mon tout dernier match de la NFL à domicile. Mon cœur n’est rempli que d’amour et de gratitude. Cela a été un honneur et un plaisir absolus.»

Watt et son épouse, Kealia, sont devenus des parents en octobre. Koa est le prénom de leur fils.

Âgé de 33 ans, Watt s’est taillé une place parmi les meilleurs joueurs défensifs dans la NFL au début des années 2010 avec les Texans.

Ancien joueur étoile à l’Université du Wisconsin, Watt a été un choix de première ronde en 2011, et a été dominant entre 2012 et 2015. Durant cette période, il a accumulé 69 sacs du quart et mérité ses trois titres de Joueur défensif de l’année de l’AP.

Watt a été solide pendant sa saison recrue mais est devenu un joueur étoile en 2012, avec 20 1/2 sacs du quart et 39 plaqués pour des pertes de terrain.

Ses statistiques ont légèrement baissé en 2013 avant deux autres fabuleuses saisons. Il a récolté 20 1/2 sacs en 2014 et 17 1/2 en 2015.

Sa production a diminué pendant la seconde moitié de sa carrière, en grande partie à cause des blessures. Il a raté d’importants segments des saisons 2016, 2017, 2019 et 2021. Toutefois, il a connu un regain de vie avec les Cardinals, et ses 9 1/2 sacs du quart cette saison représentent ses meilleures statistiques à ce chapitre depuis 2018.

Watt a passé les 10 premières saisons de sa carrière avec les Texans et il a quitté Houston en 2021 à titre de l’une des personnalités les plus adulées dans toute l’histoire du sport de cette ville.

Son travail dans la communauté a été inégalé et a été mis en lumière par la collecte de plus de 40 millions de dollars pour l’aide aux victimes de l’ouragan Harvey.

Watt a établi les records de l’histoire des Texans pour le nombre de sacs (101), de plaqués pour des pertes de terrain (172), pour les contacts sur les quarts-arrière adverses (281) et pour les échappés provoqués (25).

Il a passé les deux dernières campagnes avec les Cardinals. Il a livré quelques-unes de ses meilleures prestations en Arizona lors des récentes semaines. Il a réussi trois sacs du quart contre les Broncos de Denver, le 18 décembre dernier, et deux plaqués pour des pertes de terrain contre les Buccaneers de Tampa Bay dans un match joué en Arizona le soir de Noël.

Il reste deux parties aux Cardinals et à Watt cette saison, toutes deux à l’étranger contre les Falcons d’Atlanta et les 49ers de San Francisco.