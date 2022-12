Ismaël Koné et Simi Awujo nommés jeunes joueurs de l’année par Soccer Canada

OTTAWA — Les milieux de terrain Ismaël Koné et Simi Awujo ont été nommés jeunes joueurs de l’année par Soccer Canada.

Les deux athlètes ont été honorés pour leurs performances avec les équipes nationales masculine et féminine du Canada en 2022. Koné a participé aux trois matchs du Canada à la récente Coupe du monde au Qatar, tandis qu’Awujo a fait ses débuts au sein de l’équipe nationale senior après avoir représenté le Canada à la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans au Costa Rica.

Âgé de 20 ans, Koné était le plus jeune membre de la formation dirigée par John Herdman au Qatar. Il a aussi participé aux huit matchs du Canada lors des qualifications pour la Coupe du monde et a inscrit son premier but international en novembre.

Koné a ajouté quatre buts et cinq aides en 32 sorties en MLS avec le CF Montréal. Il a récemment été transféré à Watford, en deuxième division anglaise.

De son côté, Awujo a participé à trois matchs avec l’équipe canadienne senior en septembre et octobre. Âgée de 19 ans, elle a également été nommée deux fois joueuse du match pour le Canada en mars à la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans.