Indian Wells: Nadal bat Kyrgios en trois sets et passe en demi-finales

INDIAN WELLS, Calif. — Rafael Nadal a défait Nick Kyrgios 7-6 (0), 5-7 et 6-4, jeudi, atteignant ainsi les demi-finales à Indian Wells.

Couronné en Australie, l’Espagnol est invaincu en 19 matches en 2022.

Kyrgios a fracassé sa raquette au sol suite à la poignée de main d’après-match.

Il a concédé le premier set quand l’arbitre a donné un point à Nadal à 6-0 au bris d’impasse, après que Kyrgios ait adressé des propos vulgaires à un spectateur.

L’Australien a aussi joué au mariole au sixième jeu du premier set avec un service par en-dessous, à 40-0. Nadal a aisément réussi un coup droit hors d’atteinte, mais Kyrgios a ensuite pris les devants 4-2 avec un as.

Il a aussi mené 3-1 et 5-3, dans la manche initiale.

Après avoir brisé une raquette à 5-6, Kyrgios a remis l’item à un jeune spectateur.

Kyrgios a arraché le deuxième set sur une volée du revers, mais Nadal a fini par s’imposer en deux heures et 46 minutes.

Quatrième tête de série, Nadal a remporté le dernier jeu à zéro. Il s’est donné une balle de match grâce à un as, puis il a triomphé sur un coup droit.

En double au volet féminin, deux Canadiennes avaient la chance d’obtenir un billet pour la finale et de s’y affronter par la suite. Finalement, aucune représentante de l’unifolié ne s’est qualifiée.

La Lavaloise Leylah Annie Fernandez et la Française Alizé Cornet ont baissé pavillon contre les Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, 7-5, 6-1.

La paire chinoise n’a eu besoin que de 1 heure 17 minutes pour s’imposer et obtenir son laissez-passer pour la finale.

Malgré la domination au chapitre des statistiques, Fernandez et sa coéquipière ont remporté 42% des échanges (45/108), ce qui illustre un duel plus serré qu’à première vue d’oeil.

Dans l’autre demi-finale, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont été écartées. Elles ont été battues 7-6 (6), 3-6 et 10-5 par l’Américaine Asia Muhammad et la Japonaise Ena Shibahara.

En simple, la championne en titre et cinquième tête d’affiche, Paula Badosa a gagné 6-3 et 6-2 face à Veronika Kudermetova.

Sa rivale en demi-finale sera la Grecque Maria Sakkari, sixième tête de série.