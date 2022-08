Incommodé par une blessure, Nadal déclare forfait pour l’omnium Banque Nationale

MONTRÉAL — À quelques heures du tirage au sort de l’Omnium Banque Nationale, l’Espagnol Rafael Nadal a annoncé son forfait en raison d’une blessure abdominale.

Nadal, troisième joueur mondial, a expliqué qu’il a commencé à ressentir un léger inconfort au niveau des abdominaux à l’issue d’un entraînement, jeudi, et la douleur était toujours présente à son réveil, vendredi matin. Dans ces circonstances et après avoir consulté son médecin, il a préféré prendre quelques jours de plus de repos avant de reprendre la compétition.

«Je suis très triste de ne pas pouvoir venir à Montréal, a expliqué Nadal dans un communiqué. C’est un tournoi que j’ai remporté cinq fois et j’adore y jouer. J’espère sincèrement que je pourrai revenir au tournoi pour jouer devant la foule qui est toujours incroyable.»

À la suite du retrait de Nadal, l’Américain Mackenzie McDonald, 48e joueur mondial, évitera donc un passage par les qualifications et accédera directement au tableau principal.

«Nous sommes certainement très déçus que Rafael ne soit pas en mesure de se joindre à nous. (…) Il était évidemment très attendu par les amateurs et nous avions tous bien hâte de le revoir en action, a mentionné Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal.

«Par contre, une fois cette déception passée, il nous faut regarder l’ensemble du tournoi qui demeure extrêmement relevé avec notamment la présence de 41 des 44 premiers joueurs au monde.»