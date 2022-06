In Gee Chun s’accroche au premier rang du Championnat féminin de la PGa

Noah Trister, The Associated Press

BETHESDA, Md. — In Gee Chun a remis une carte de 75 (moins-3) et elle s’est accrochée au premier rang du Championnat féminin de la PGA, samedi.

Lors d’une journée au cours de laquelle le parcours du club de golf Congressionnal a donné du fil à retordre aux meneuses, Chun a tenu son bout jusqu’à ce qu’elle commette un double boguey au 16e trou.

La double championne d’un tournoi majeur menait par cinq coups après 18 trous et par six coups après deux rondes, mais son avance a été coupée de moitié. Chun montre un pointage cumulatif moins-8.

Lydia Ko (76) et Jennifer Kupcho (74) ont aussi éprouvé des ennuis. Lexi Thompson et Hye-Jin Choi ont toutes deux joué 70 et elles partagent le deuxième échelon avec Sei Young Kim (71), à moins-5.

Chun a commis un boguey aux premier et 11e trous alors qu’elle a réussi un oiselet aux deuxième et 12e fanions. Elle détenait une avance de cinq coups avant de jouer son troisième coup au 16e trou.

Chun a effectué un coup de fer-8 et elle a envoyé la balle par-dessus le vert, mais elle a réussi à revenir sur le vert pour inscrire un 7. Ko n’a pas été en mesure de tirer avantage de l’erreur de Chun. Elle a commis un boguey dans quatre des trous lors du premier neuf, mais elle a réussi un oiselet dans quatre des sept trous suivants.

Kupcho a réalisé trois oiselets et trois bogueys lors de ses sept premiers trous, mais elle n’a pas gagné du terrain sur la meneuse.

Kim n’a pas vraiment connu une ronde mouvementée, inscrivant deux oiselets et un boguey. Thompson a réalisé trois oiselets sur le deuxième neuf, incluant un d’une distance de 30 pieds au 15e trou.

Hannah Green (72) occupe la cinquième position, à moins-4, un coup devant Atthaya Thitikul (68), qui se retrouve à égalité en sixième place avec la Canadienne Brooke M. Henderson (73), Kupcho et Jennifer Chang (73).