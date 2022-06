In Gee Chun mène par six coups au Championnat de golf féminin de la PGA

Noah Trister, The Associated Press

BETHESDA, Md. — La Sud-Coréenne In Gee Chun a signé une carte de 69, trois coups sous la normale, et elle a porté à six coups son avance au sommet du classement à mi-chemin du Championnat de golf féminin de la PGA.

Chun détenait une priorité de cinq coups après la ronde initiale, ce qui lui avait permis d’égaler le record pour l’avance la plus imposante après 18 trous dans l’histoire des tournois majeurs féminin.

Vendredi, Chun a amorcé sa journée avec trois oiselets au fil des cinq premiers trous. Des bogueys consécutifs sur les septième et huitième verts l’ont empêchée de se bâtir une avance plus confortable encore.

Après 36 trous, Chun présente un score cumulatif de 133.

Lydia Ko (67) et Jennifere Kupcho (68) se partagent le deuxième rang, un coup devant un groupe de cinq golfeuses, dont la Canadienne Brooke Henderson. Cette dernière a joué 69 au lendemain de sa ronde de 71.

La Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc a enregistré une deuxième ronde consécutive de 73, pour un total de 146, deux coups au-dessus de la normale.

Après que des conditions pluvieuses eurent accentué les difficultés liées à la longueur du terrain, jeudi, les golfeuses ont pu attaquer le parcours par un temps clair et chaud vendredi.

L’impressionnante prestation de Ko a donné le ton en début de journée. Comme Chun, Ko est à la recherche d’un troisième titre à un tournoi majeur et de son premier depuis 2016.

Mais bien qu’il y ait eu beaucoup plus d’oiselets lors de la deuxième journée que jeudi, même les meilleures joueuses ont connu des difficultés.

Après qu’elle eut porté son score cumulatif à 11 sous la normale, Chun a été incapable de loger son coup de départ sur le vert au septième trou, une normale-3, et elle a dû se contenter d’un boguey.

Ensuite, au huitième trou, une normale-4 de 245 verges, le coup de départ de Chun s’est arrêté dans l’herbe haute près d’une fosse de sable située à proximité du vert.

Chun s’est sortie de cette position difficile en frappant sa balle vers l’arrière, et après avoir atteint le vert à son troisième coup, elle n’a pas réussi le roulé qui lui aurait permis de sauver la normale.

Ce furent ses deux seuls bogueys de la journée.