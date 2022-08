Iga Swiatek gagne facilement son premier match à Flushing Meadows

NEW YORK — Iga Swiatek se rappelle des jours où elle n’était pratiquement pas remarquée. Elle a donc été excitée de voir une photo d’elle sur un panneau publicitaire à Times Square.

Jadis peu connue, la joueuse la mieux classée du tennis féminin est maintenant sous les feux de la rampe dans la «Grosse Pomme».

«J’essaie simplement d’y prendre du plaisir parce que je me souviens des temps où c’était assez difficile pour quiconque de me voir ou de m’entendre, a dit Swiatek. Ça démontre tout le progrès que j’ai fait sur le court, mais également hors du terrain pour être dans une telle situation.»

Pensez à quel point son étoile brillera encore plus à New York si elle remporte les Internationaux des États-Unis.

Swiatek, la favorite, a facilement obtenu son billet pour la deuxième ronde, disposant de Jasmine Paolini 6-3, 6-0 en un peu plus d’une heure.

Swiatek n’affiche qu’un palmarès de 5-4 depuis sa séquence victorieuse de 37 matchs plus tôt cette année. Toutefois, la double championne des Internationaux de France a monté en puissance au fil du match devant plusieurs partisans polonais vêtus de rouge au stade Louis Armstrong.

«Évidemment au début de la première manche, j’ai joué du bon tennis, mais je devais passer à un autre niveau, a noté Swiatek. C’est ce que j’ai fait à la fin de la première manche et en deuxième. Je suis assez fière de ça.»

Championne détrônée

En début de soirée, la défense du surprenant titre de championne des Internationaux des États-Unis d’Emma Raducanu s’est terminée par une défaite dès la ronde initiale, 6-3, 6-3 contre Alizé Cornet.

Raducanu est seulement la troisième femme à perdre son match d’ouverture à New York un an après avoir remporté le titre. Les autres sont Svetlana Kuznetsova et Angelique Kerber, championnes en 2004 et 2016, respectivement.

«Évidemment je suis très désappointée. Je suis très triste de quitter New York. C’est probablement mon tournoi favori. Mais aussi, dans un sens (je suis) heureuse, parce que je recommence avec une page blanche, a philosophé Raducanu. Je vais perdre des places au classement. (Cependant) je vais remonter.»

Raducanu, une droitière, a dû composer avec des ampoules sur sa main droite, et a pris une pause médicale après la première manche pour être soignée par un entraîneur.

Elle a aussi été simplement surclassée par Cornet, une Française de 32 ans qui a mis fin à la séquence de 37 victoires de Swiatek à Wimbledon.

Dans d’autres matchs plus tôt en journée, Aryna Sabalenka, sixième tête de série, Jessica Pegula (8e) et Garbine Muguruza (9e) figurent parmi la liste de vainqueuses en deux manches lors de la deuxième journée d’activités.

Par ailleurs, Venus Williams, qui prenait part à une 23e édition du tournoi à Flushing Meadows, n’a pas été en mesure d’imiter sa jeune soeur et a baissé pavillon 6-1, 7-6 (5) contre Alison Van Uytvanck.

«Elle représente tellement pour le tennis féminin. Le tennis en général», a affirmé Van Uytvanck. «Elle est une légende.»

Williams n’avait jamais subi l’élimination en première ronde des Internationaux des États-Unis avant 2020, et elle était absente l’an dernier.

Lorsque questionnée sur ce qui la gardait motivée ces jours-ci, elle a répondu ainsi: «Trois lettres: W-I-N (Gagner). C’est tout. Très simple.»

Chez les hommes, l’Espagnol Carlos Alcaraz a accédé au deuxième tour lorsque son adversaire a été contraint de s’arrêter en raison d’une blessure dans la troisième manche.

La troisième tête de série menait 7-5, 7-5, 2-0 contre Sebastian Baez lorsque le joueur argentin a fait signe qu’il ne pouvait pas continuer en raison de douleurs ou de crampes à la jambe.

Le Croate Marin Cilic a lui aussi obtenu son billet pour le deuxième tour après sa victoire en trois manches, 6-3, 6-2, 7-5, contre l’Allemand Maximilian Marterer.

Rafael Nadal figurait au programme de la soirée et il lui a fallu un peu plus de trois heures, et quatre manches, pour se défaire de Rinky Hijikata, un Australien de 21 ans classé 198e, 4-6, 6-2, 6-3, 6-3.

En deuxième ronde, Nadal se mesurera à l’Italien Fabio Fognini, qui est venu de l’arrière pour éliminer le Russe Aslan Karatsev 1-6, 5-7, 6-4, 6-1, 6-4.