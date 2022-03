Iga Swiatek et Maria Sakkari ont rendez-vous en finale au tournoi d’Indian Wells

The Associated Press

INDIAN WELLS, Calif. — La Polonaise Iga Swiatek et la Grecque Maria Sakkari ont rendez-vous en finale du tournoi de tennis d’Indian Wells.

Swiatek, troisième tête de série et quatrième joueuse mondiale, l’a emporté en deux manches de 7-6(6) et 6-4 sur Simona Halep en demi-finale vendredi. L’ancienne première raquette mondiale et actuellement 26e au classement de la WTA a vendu chèrement sa peau.

Toutefois, en deuxième manche, alors que Swiatek menait 2-1, Halep a eu besoin d’un temps d’arrêt pour recevoir un traitement médical. Un bandage a été confectionné pour entourer le haut de sa cuisse gauche.

À partir de ce moment, Halep a brisé le service de Swiatek deux fois et pris l’avance 4-2, mais la Polonaise est revenue pour remporter les quatre jeux suivants en échappant que quatre petits points dans la séquence.

Un peu plus tard en soirée, Sakkari, septième tête de série, mais sixième joueuse mondiale, a confirmé à son tour sa place en finale en prenant la mesure de l’Espagnole Paula Badosa en trois manches de 6-2, 4-6 et 6-1.

Badosa était la championne en titre du tournoi.

Dans le tableau masculin, l’Américain Taylor Fritz a défait le Serbe Miomir Kecmanovic en trois manches de 7-6 (5), 3-6 et 6-1, vendredi, pour atteindre la ronde demi-finale à Indian Wells pour la deuxième fois en cinq mois.

Le tennisman de 24 ans traverse la meilleure séquence de sa jeune carrière et tout cela a commencé dans le désert californien en octobre dernier. C’est à ce moment qu’a eu lieu la version 2021 du tournoi d’Indian Wells parce que la COVID-19 avait forcé le report de sa présentation habituelle en mars.

En 2021, Fritz s’est présenté au tournoi à titre de 39e raquette mondiale. Il avait alors battu deux joueurs du top-10 en Matteo Berrettini et Alexander Zverev avant de baisser pavillon face au Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Cette fois, Fritz occupe le 20e rang mondial et montre une fiche de 24-8 depuis sa dernière présence à Indian Wells. Il a atteint les quarts de finale de cinq tournois ainsi que la quatrième ronde lors d’un grand chelem pour la première fois en Australie en janvier.

«Les choses commencent à se mettre en place, a-t-il commenté après sa victoire de vendredi. J’ai l’impression que mon niveau en tant que joueur s’est grandement élevé.»

Il faut dire qu’il se sent chez lui à ce tournoi qu’il a commencé à fréquenter très jeune alors qu’il suivait sa mère, Kathy May, qui jouait sur le circuit féminin.

Fritz est devenu le premier Américain à atteindre le carré d’as deux fois de suite à Indian Wells depuis Andy Roddick en 2009 et 2010. Le dernier Américain à avoir remporté le tournoi est le grand Andre Agassi en 2001. Fritz n’avait alors que trois ans.

En demi-finale, Fritz affrontera la septième tête de série, Andrey Rublev, qui a battu le Bulgare Grigor Dimitrov en deux manches de 7-5 et 6-2.

Rublev a gagné 13 matchs de suite, lui qui a remporté deux tournois consécutifs à Marseille et à Dubaï. Il n’a toujours pas perdu une manche en Californie cette semaine.

«Je suis vraiment motivé à devenir un meilleur joueur, a-t-il déclaré. Parfois, j’ai juste trop hâte de jouer le prochain tournoi.»

L’autre demi-finale mettra aux prises deux Espagnols, le vétéran Rafael Nadal et le jeune de 18 ans Carlos Alcaraz. Nadal n’a toujours pas subi la défaite cette année, lui qui a une fiche de 19-0.

