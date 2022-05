Iga Swiatek cède un set mais poursuit sa série victorieuse à Paris

PARIS — Iga Swiatek a finalement cédé un set. Mais peu importe, elle a prolongé sa série de victoires à 32.

La première tête de série a surmonté un rare passage à vide et il lui a fallu revenir de l’arrière pour vaincre la Chinoise Zheng Qinwen, 6-7 (5), 6-0, 6-2, au quatrième tour des Internationaux de France.

Swiatek, championne à Roland-Garros en 2020, a pris les devants 3-0 et 5-2 au premier set, mais n’a pas pu conclure, laissant filer cinq balles de manche en tout. Au bris d’égalité, Swiatek a remporté cinq points consécutifs pour mener 5-2, mais Zheng, 74e mondiale, a répliqué en gagnant les cinq points suivants.

Il s’agissait du premier set cédé par Swiatek depuis le 23 avril — 20 sets victorieux consécutifs.

Les déplacements de Zheng n’étaient pas aussi bons au début du deuxième set et elle a pris une pause médicale pour se faire bander le haut de la jambe droite alors qu’elle menait 3-0. Swiatek a alors remporté huit jeux consécutifs pour enlever le deuxième set et prendre une avance de 2-0 dans le troisième. Et cette fois, elle n’a pas laissé de chance à sa rivale.

Swiatek n’a pas perdu un match depuis février, remportant cinq titres consécutifs. Aucune femme n’a remporté plus de victoires consécutives depuis que Serena Williams a connu une séquence de 34 matchs consécutifs en 2013.

Swiatek a maintenant rendez-vous avec l’Américaine Jessica Pegula, 11e tête de série, qui a éliminé Irina-Camelia Begu 4-6, 6-2, 6-3.

Défaite de Keys

Plus tôt, Veronika Kudermetova s’est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une victoire en trois manches — 1-6, 6-3, 6-1 — contre l’Américaine Madison Keys aux Internationaux de France.

Keys, demi-finaliste à Roland-Garros en 2018 et quart de finaliste l’année suivante, a dominé la première manche, mais elle a perdu son rythme après une pause au vestiaire de Kudermetova avant la deuxième manche.

Celle-ci a gagné son service et réussi le bris pour prendre l’avance 2-0 au deuxième set.

Kudermetova a aussi fait le bris d’entrée de jeu à la troisième manche après avoir tiré de l’arrière 40-0 et, mis à part le bris qu’elle a concédé au quatrième jeu, elle a contrôlé le reste du match.

Kudermetova n’avait pas réussi à franchir la troisième ronde en simple à ses 12 précédents tournois majeurs. Keys a été finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2017 et elle a disputé les demi-finales aux Internationaux d’Australie en début d’année.

Elle fera face au prochain tour à Daria Kasatkina. Cette dernière a égalé sa meilleure performance à un tournoi majeur, s’assurant son billet pour les quarts de finale en vertu d’un gain de 6-2, 6-2 contre Camila Giorgi.

Kasatkina, 20e tête de série, a sauvé une balle de bris alors qu’elle servait pour le match et elle a confirmé sa victoire lorsque Giorgi a commis deux fautes directes de suite.

Tsitsipas éliminé

Le jeune Danois Holger Rune a créé la surprise en éliminant le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste à Roland-Garros en 2021, pour accéder à son premier quart de finale d’un tournoi majeur à ses débuts sur la terre battue parisienne.

Rune, 40e joueur mondial, l’a emporté 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Tsitsipas est le premier joueur masculin parmi le top-8 du tableau à plier bagage.

Rune n’avait jamais remporté un match à un Grand Chelem jusqu’à la semaine dernière, lui qui présentait une fiche de 0-2 à ses précédentes apparitions dans les quatre tournois majeurs.

L’adolescent de 19 ans rejoint Carlos Alcaraz, sixième tête de série, et c’est le premier tournoi du Grand Chelem où deux adolescents se qualifient pour les quarts de finale chez les messieurs depuis Hendrik Dreekmann et Andrei Medvedev en France en 1994.

Rune a eu un peu de mal à conclure les choses contre Tsitsipas après avoir pris une avance de 5-2 au quatrième set. Rune a perdu neuf points d’affilée et son avance s’est réduite à 5-4. Il a ensuite dû sauver trois balles de bris avant de servir pour sa plus importante victoire de sa carrière.

Rune affrontera maintenant le Norvégien Casper Ruud, no 8, pour une place dans le carré d’as.

Andrey Rublev a pour sa part obtenu son billet pour les quarts de finale à Roland-Garros pour la deuxième fois en trois ans lorsque son adversaire Jannik Sinner, 11e tête de série, a abandonné en raison d’un problème à la jambe gauche.

Rublev, septième tête de série, menait 1-6, 6-4, 2-0 lorsque Sinner a lancé la serviette, grimaçant en quittant le terrain. Rublev affrontera au prochain tour le champion des Internationaux des États-Unis de 2014, Marin Cilic, qui a surpris la deuxième tête de série Daniil Medvedev 6-2, 6-3 et 6-2 en fin de soirée lundi.

La Fédération internationale de tennis a par ailleurs récompensé Stan Smith de son plus prestigieux honneur, le trophée Philippe Chatrier.

Smith a gagné les titres en simple aux Internationaux des États-Unis en 1971 et Wimbledon l’année suivante. Il a aussi remporté cinq titres du Grand Chelem en double et a fait partie de sept équipes américaines victorieuses en Coupe Davis.