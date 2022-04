Hyo Joo Kim conserve son avance de trois coups en tête du Championnat Lotte

Kalani Takase, The Associated Press

‘EWA BEACH, Hawaï — Hyo Joo Kim a enregistré deux oiselets tardifs et elle a conservé une avance de trois coups au sommet du Championnat Lotte du circuit de la LPGA, vendredi.

Kim a signé une carte de 72 (à égalité avec la normale) et elle montre un pointage cumulatif de moins-10 avec une seule ronde à disputer.

La Sud-Coréenne a commis un boguey aux septième et 12e trous du parcours du club de golf Hoakalei, mais elle s’est ressaisie en inscrivant un oiselet aux 14e et 18e fanions.

Kim a presque réussi un aigle au 18e trou, lorsque sa sortie de fosse de sable a tout juste raté le fond de la coupe.

L’Américaine Brianna Do (67) et la Japonaise Hinako Shibuno (68) partagent la deuxième position, à moins-7. Do a grimpé les échelons grâce à un oiselet lors de ses trois premiers trous de la journée.

La Sud-Coréenne Somi Lee et la Nord-Irlandaise Stephanie Meadow ont toutes deux joué 69 et elles pointent à égalité en quatrième place, à moins-6.

Aucune des trois Canadiennes inscrites à ce tournoi n’a été en mesure de se qualifier pour les rondes du week-end.